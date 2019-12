Una nuova puntata di Un posto al sole andrà in onda oggi 3 dicembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. Essa non potrà prescindere dalla ritrovata felicità in amore di Alex che, dopo la romantica sorpresa organizzata da Vittorio, ha deciso di concedere una seconda possibilità al suo ex fidanzato. Ma fin dall'inizio, la giovane Parisi ha dovuto fare i conti anche con le solite tensioni in ambito familiare a causa dell'arrivo della madre in trattoria. Saranno ancora una volta i problemi legati ai genitori ad avere la meglio su di lei?

Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento di questa sera, durante il quale Alex tenterà di concentrarsi prima di tutto su se stessa. Spazio inoltre ad una emergenza che Alberto Palladini sarà chiamato ad affrontare ai Cantieri. Angela e Franco, invece, si appresteranno a prendere una decisione drastica in merito al rapporto tra Bianca e la sua nuova maestra.

Un posto al sole spoiler 3 dicembre: Alex vuole pensare a se stessa

Gli spoiler di Un posto al sole relativi alla puntata odierna confermano che Alex avrà ancora diversi problemi da affrontare, nonostante abbia ritrovato il sorriso con Vittorio.

Le tensioni tra Carla e Rosaria, oltre che la difficile situazione della sorellina Mia, continueranno ad essere delle questioni irrisolte che peseranno come un macigno su di lei. Negli ultimi mesi, la più grande delle sorelle Parisi si è fatta sopraffare dalle delicate questioni familiari, tentando di ricreare un precario equilibrio tra Mia e Carla, mentre la madre doveva affrontare la grave depressione. Ma sarà giusto continuare a mettere in primo piano le altre persone? Il consiglio del fidanzato, questa volta, sarà diverso.

Vittorio chiederà ad Alex di pensare prima di tutto a se stessa, godendo della propria felicità e provando ad accantonare la crisi in atto in famiglia. La giovane tenterà di dare ascolto al figlio di Guido ma potrebbe non essere facile dimenticare quanto accade intorno a lei.

Trame Un posto al sole oggi: una nuova emergenza per Alberto

Proseguendo con gli spoiler di Un posto al sole di oggi 3 dicembre, Alberto verrà sollecitato da Marina ad arginare una nuova emergenza ai Cantieri. Per Palladini, però, potrebbe non essere facile risistemare il bilancio, come espressamente richiesto da Roberto.

Il rifiuto di Clara a Cipriani, infatti, ha causato la fine dell'alleanza con l'imprenditore. Non solo: su di lui penderà un nuovo grattacapo che, nelle prossime puntate, riguarderà proprio la sua ex domestica. Questa sera le trame si concentreranno ancora su Bianca, sempre più in crisi a causa della severità della sua nuova maestra. Angela e Franco, sempre più preoccupati per le sorti della figlia, si appresteranno a prendere in mano le redini della situazione.