Su Witty Tv sono arrivate le anticipazioni ufficiali di Uomini e donne relative alla puntata del 3 dicembre 2019 del Trono over. Protagonisti Gemma e Juan Luis. La loro conoscenza prosegue a gonfie vele, sebbene il Ciano sia più frenato rispetto alla dama. La Galgani però, farà una rivelazione in studio che lascerà tutti a bocca aperta. Desterà non poche polemiche e discussioni la sfilata femminile, in particolare tra Armando e Barbara De Santi.

Uomini e Donne anticipazioni martedì 3/12: Gemma va da Juan Luis

Nel dettaglio, il video postato da Witty tv con le anticipazioni del trono over, mostra una Gemma decisamente diversa, più rilassata e fiduciosa rispetto a qualche settimana fa.

La Galgani ha avuto occasione di uscire con Juan Luis e di parlare della loro conoscenza. ''Io do un peso alla nostra conoscenza''. le dirà serio il cavaliere. Lei, candidamente, ammetterà di essere più istintiva e di avere dunque reazioni più forti. ''Io, quello che sento faccio'', replicherà la dama. Dopo il chiarimento, Gemma scoppierà in lacrime seduta sul divano, forse per il timore di perdere una persona alla quale tiene molto.

La puntata del Trono over di Uomini e donne prosegue con il racconto di Gemma in studio.

''Ieri sera sono andata io da lui in albergo'', dirà davanti ad una Tina attonita. ''Hai preso quel famoso taxi'', le chiederà sorniona Maria De Filippi, contenta che Gemma sia sia finalmente decisa a prendere in mano le redini della sua vita.

Successivamente, entrerà in studio il bel Juan Luis, elegantissimo in una giacca scozzese e cravatta blu. Dopo aver salutato sorridendo il pubblico, ha raggiunto al centro dello studio la Galgani. A quel punto è intervenuta Tina, pronta ad ironizzare sulla rivelazione di Gemma che, ferma sulle sue posizioni, non le ha dato modo di proseguire: ''No, non te lo permetto'', ha chiosato la dama.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ida e Riccardo litigano dietro le quinte

Nel video di Witty Tv si vedono quindi due amatissimi protagonisti del Trono over ormai lontano dalle telecamere da tempo. Si tratta di Sossio ed Ursula, ospitati da Maria De Filippi per raccontare la loro vita da neo genitori. A tal proposito, ci sarà una terza, dolcissima ospite, ovvero la loro piccolina. ''Io non esisto più'', esordirà ironico Sossio, al settimo cielo per essere diventato padre. Infine, spazio a Riccardo ed Ida e alla loro discussione dietro le quinte.

Non mancheranno recriminazioni e accuse reciproche. ''A che è servita la lettera se poi non mi vuoi?'', chiederà arrabbiata al Guanieri. La loro relazione però, avrà una svolta inaspettata. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne infatti, Riccardo le chiederà di diventare sua moglie.