Stasera andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la prima puntata de 'I Medici 3'. Il primo episodio è ambientato alcuni mesi dopo la congiura dei Pazzi dove Giuliano ha perso la vita. Lorenzo è assetato di vendetta e non è più l'uomo idealista e pacifista che abbiamo visto nella seconda stagione. L'atteggiamento del protagonista potrebbe mettere in crisi il rapporto con la moglie Clarice, donna molto religiosa che lo ha sempre stimato e sostenuto. Ora andiamo a vedere cosa accadrà nella prima puntata.

Spoiler primo appuntamento

Ogni puntata, così come nelle stagioni precedenti, è composta da due episodi. Nel primo episodio, intitolato 'Sopravvivenza', vedremo Lorenzo cercare di riprendersi dopo la morte del fratello Giuliano. L'uomo vorrebbe vendicarsi ma l'unico dei suoi nemici che non ha fatto perdere le tracce di sé è il conte Riario. Quest'ultimo cercherà di alimentare la tensione che si è venuta a creare tra Firenze e il papa.

Nel frattempo la famiglia Medici scoprirà che Giuliano aveva avuto un figlio illegittimo e dovrà decidere se crescerlo come uno di famiglia, come fece Cosimo a suo tempo con Carlo, oppure se abbandonarlo a se stesso.

Nel corso del primo episodio vedremo giungere a Firenze un nuovo personaggio: si tratta di Girolamo Savonarola il quale sembra, almeno inizialmente, ben comprendere l'animo di Lorenzo.

Nel secondo episodio, intitolato 'I Dieci', vedremo 'Il Magnifico' prendere le distanze dai Priori di Firenze. La situazione della città risulterà sempre più difficile dato che il papa si alleerà con il Regno di Napoli e ciò desterà molta preoccupazione nei Priori che saranno intenzionati a prendere delle decisioni diverse rispetto a quelle suggerite da Lorenzo.

E' per questa ragione che il protagonista creerà il Consiglio dei Dieci, costituito dagli uomini a lui più fedeli e su consiglio di uno di loro deciderà di recarsi a Napoli per cercare un accordo con Ferrante D'Aragona. Nel frattempo Clarice, incinta da diversi mesi, si allontanerà da Firenze per questioni di sicurezza. Tuttavia sarà proprio questo viaggio a fornire al conte Riario l'occasione giusta per aggredire la donna.

Anticipazioni seconda puntata: Lorenzo incontra Ippolita Sforza

Nel primo episodio della seconda puntata, intitolato 'Fiducia', ritroveremo Lorenzo a Napoli nel tentativo di trovare un accordo con Ferrante D'Aragona.

Anche se il sovrano inizialmente si mostrerà ostile nei confronti del Medici, il personaggio interpretato da Sharman potrà contare sull'aiuto di Ippolita Sforza, una donna con la quale in passato aveva avuto un'amicizia tormentata. Lorenzo escogiterà un piano per salvare Firenze dall'assedio mettendo a rischio la sua stessa vita. Clarice Orsini, dopo aver passato un periodo all'estero per ragioni di sicurezza, rientrerà a Firenze ma inizierà a pensare che il marito possa essere fuggito definitivamente dalla città che tanto diceva di amare.

Lucrezia è in fin di vita

Il quarto episodio sarà ambientato sette anni dopo rispetto al terzo, in una Firenze che sembra aver trovato un pò di pace. Lorenzo, anni prima, era riuscito a trovare un accordo con Ferrante ma l'alleanza potrebbe essere messa a rischio a causa di Riario. Il protagonista, sul piano personale, dovrà affrontare un grande dolore: la madre Lucrezia è ormai in fin di vita. L'anziana donna deciderà di confidare a Clarice dei segreti riguardanti la banca ma anche su ciò che è stata disposta a fare per il bene del figlio.

Le tensioni con la Chiesa proseguiranno e Lorenzo penserà di avviare il giovane Giuliano alla carriera ecclesiastica per avere in futuro un Medici in Vaticano. Basterà tutto questo ad ostacolare il papa Sisto IV? Lo scopriremo nelle puntate successive.