Quella formata da Elodie e Marracash è sicuramente la coppia dell'anno in ambito musicale, almeno in Italia. Il 'meraviglioso incastro di pianeti' – parole utilizzate dallo stesso Marracash per descrivere l'inizio della frequentazione con la sua attuale compagna – che ha portato i due artisti a conoscersi ed innamorarsi, sembra ormai essersi tramutato in una relazione stabile, consolidata e destinata a durare a lungo.

Marracash ed Elodie: la coppia di platino dell'estate 2019

'Galeotto fu il video di Margarita' – anche in questo caso si tratta di una frase pronunciata dallo stesso Marracash, durante una recente intervista concessa a Linus e Nicola Savino per Radio Deejay – la hit dell'estate 2019, già doppio platino, il cui videoclip ufficiale al momento conta oltre sessanta milioni di visualizzazioni su YouTube, un brano che Elodie e Marracash hanno inciso senza neanche conoscersi.

Il primo incontro tra i due, stando infatti a quanto dichiarato da entrambi, sarebbe avvenuto proprio durante le riprese del videoclip ufficiale del pezzo.

In queste ore è però un altro video a catturare le attenzioni dei tanti che, tra i fan di entrambi, seguono con attenzione tutti gossip e le notizie relative a questa nuova coppia ai piani alti della musica italiana, che sembra piacere non poco al pubblico, non soltanto tra i più giovani.

Elodie testimonial per un noto brand di intimo, il commento di Marracash suscita l'ironia dei fan: 'La gelosia proprio'

Nel pomeriggio di oggi Elodie ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram il video di uno spot realizzato per un noto marchio di intimo che la vede protagonista.

Nel video la cantante romana – che ha raggiunto la popolarità prendendo parte al noto talent show di Mediaset 'Amici di Maria De Filippi' – appare in abiti succinti, ma non particolarmente provocanti. Tuttavia, Marracash ha comunque sentito il bisogno di commentare, in maniera evidentemente ironica, il contenuto.

Lo ha fatto con delle parole, che in molti, almeno tra i gli utenti che hanno commentato il medesimo post, stanno interpretando come una dimostrazione, per quanto scherzosa, di amore e gelosia: "Stiamo molto calmi", ha infatti scritto il rapper della Barona sotto al post di Elodie, utilizzando l'account della sua pagina artista ufficiale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap

Non si è fatta attendere la replica di Elodie, che ha risposto con un cuore, accompagnato dalla frase "Hahahaha, tu per primo".

Immediate anche le reazioni ironiche degli utenti del web sotto al commento di Marracash. "La gelosia proprio", scrive infatti qualcuno, "Non ti lamentare, d'altra parte Elodie è bella e brava, anzi b**a", aggiunge qualcun altro.