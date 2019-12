Sabato 30 novembre è andata in onda un'altra divertente puntata di "Tu sì que vales": a farla da padrona, sono stati sia i siparietti tra i concorrenti e i giudici, che alcune emozionanti esibizioni. Belen Rodriguez, inoltre, si è resa protagonista di un botta e risposta con Maria De Filippi che ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip: la bionda presentatrice, infatti, ha bonariamente rimproverato la collega per la pronuncia non chiara che ha avuto, la stessa che potrebbe essere stata fraintesa dai telespettatori.

Maria 'bacchetta' Belen su Canale 5

Non è la prima volta che Maria De Filippi si espone per correggere Belen Rodriguez: nel corso della puntata di "Tu sì que vales" del 30 novembre, per esempio, la giurata ha rimproverato senza cattiveria la conduttrice per qualcosa di non chiaro che ha detto davanti a tutti.

Mentre si trovava in una casetta di legno eco sostenibile che due ingegneri hanno costruito e proposto alla giuria del programma, l'argentina si è lasciata andare ad un pensiero ad alta voce che in tanti hanno frainteso.

"Da dove arriva questo cielo?", ha detto la showgirl facendo riferimento alla proiezione che c'era sulla sua testa e che poteva vedere grazie al tetto trasparente della struttura.

Maria, ma anche altri giurati come Rudy Zerbi, sono scoppiati a ridere e poi l'hanno ripresa dicendole: "Cielo, Belen, cielo!".

La presentatrice dello show leader di ascolti del sabato sera, ha replicato al rimprovero così: "Ma non ho mica detto uccello!". La De Filippi, a questo punto, ha preferito smorzare i toni facendo notare alla Rodriguez che la sua pronuncia poco chiara aveva portato molti a pensare che avesse detto qualcosa di equivoco e non adatto al contesto ludico che si era creato in quel momento in studio.

Il desiderio di una maternità bis per Belen

Sempre durante la puntata di "Tu sì que vales" che è andata in onda ieri sera, Belen Rodriguez si è resa protagonista di un altro momento che ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip.

Dopo essersi emozionata per l'esibizione di una piccola concorrente, la conduttrice si è avvicinata a lei ed ha detto: "Sei davvero spettacolare. Un giorno farò una bimba come te".

Sono bastate queste poche parole, per scatenare i rumors su una possibile seconda gravidanza della conduttrice.

Non è un segreto, infatti, che l'argentina e il marito Stefano De Martino desiderino allargare la famiglia, dando un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, che oggi ha sei anni e mezzo.

Le riviste scandalistiche hanno ipotizzato tante volte la dolce attesa della showgirl, ma fino ad oggi si sono rivelate tutte notizie infondate.