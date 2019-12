Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate spagnole di inizio dicembre si concentrano ancora sulla difficile situazione di Felipe dopo la scoperta della gravidanza di Genoveva. Sebbene la sua compagna abbia precisato di dover attendere ancora qualche giorno per esserne certa, l'avvocato non appare intenzionato a dedicarsi completamente a lei, finendo per rinnovare il suo interesse per Marcia. Notando l'insofferenza della brasiliana, infatti, Felipe riesce a trovarle una nuova occupazione, fingendo che sia stato Liberto ad aiutarla in tal senso.

Ma quando la verità viene a galla, l'Alvarez-Hermoso e l'ex domestica non riescono più a nascondere i loro sentimenti. Nelle trame settimanali continuano a tenere banco anche gli intrighi di Ursula contro la sua ex alleata, che potrebbe essere smascherata per il suo legame con Andrade.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe confessa a Marcia di amarla

La telenovela Una Vita va in onda un giorno in meno questa settimana in Spagna, risultando in programmazione da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre (il 6 è il giorno di una festa nazionale).

Le anticipazioni delle quattro puntate confermano che l'interesse di Felipe si concentra sull'imminente processo contro Andrade, il trafficante di donne che aveva rapito Marcia. Genoveva non è affatto felice del comportamento dell'avvocato, che sembra non interessarsi né a lei, né alla probabile gravidanza. Non solo: il vedovo di Celia continua a preoccuparsi anche della situazione della sua ex fidanzata, che sembra particolarmente triste per le recenti vicissitudini. Per tale motivo, chiede a Liberto di aiutarlo a trovare un'occupazione per l'ex domestica che potrà cominciare a lavorare presso l'Ambasciata brasiliana.

Sebbene ufficialmente sia Liberto ad aiutarla, Marcia non ci mette molto a scoprire che è stato proprio Felipe a farle avere il lavoro: si reca da lui per smascherarlo ma resta sorpresa quando l'uomo le rinnova i suoi sentimenti. Il loro incontro romantico viene, però, interrotto da Santiago che minaccia l'avvocato: se proverà ancora ad avvicinarsi alla moglie Marcia, lui non si limiterà alle sole minacce verbali.

Trame spagnole Una Vita: Ursula trama alle spalle di Genoveva

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 5 dicembre, Ursula fa visita ad Andrade in carcere con l'obiettivo di portare a termine la sua vendetta contro Genoveva.

Quest'ultima apprende da Javier Velasco, avvocato del trafficante di donne, che una persona si è recata in carcere per parlare con il suo cliente. La vedova di Samuel non ci mette molto a collegare questo incontro con Ursula e a preoccuparsi della possibile scoperta fatta dalla sua ex alleata. Al suo ritorno ad Acacias 38, la Dicenta non viene accolta favorevolmente dagli altri abitanti del quartiere ma ottiene comunque il risultato sperato: Genoveva ora la teme perché potrebbe rivelare in qualsiasi momento il suo legame con Andrade e il rapimento di Marcia.