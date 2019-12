Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati gli indiscussi protagonisti della registrazione del Trono Over di Uomini e donne, che si è tenuta sabato 30 novembre negli studi Elios di Roma. Con grande curiosità, infatti, si attendevano le novità della dama e del cavaliere che, nel corso del precedente appuntamento, avevano deciso di porre fine alla loro frequentazione. Troppi erano i problemi di comunicazione da affrontare, ai quali era andata ad aggiungersi l'assenza di trasporto fisico da parte del tarantino.

In settimana ci sono state delle novità: lui si è recato a Brescia, restando dalla Platano per due giorni. Sebbene lei abbia dichiarato di non provare gli stessi sentimenti di un tempo, lui ha deciso di sorprenderla con la più inaspettata delle proposte: le ha chiesto di sposarlo. Sconvolta da tale richiesta, però, la dama non ha dato una risposta.

Uomini e donne anticipazioni: Ida non prova gli stessi sentimenti

Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over, durante la quale è accaduto l'impensabile per Ida e Riccardo.

Al termine della precedente puntata, infatti, lui l'ha chiamata per chiederle scusa per quanto accaduto in studio, rinnovandole il proprio amore e confermando di ritenerla la donna della sua vita. Alle parole erano seguiti i fatti, dato che Guarnieri aveva poi raggiunto la Platano a Brescia, restandovi per due giorni. In tale circostanza, tra loro, è accaduto anche qualcosa di fisico. In studio Maria De Filippi ha annunciato l'ingresso della dama bresciana, che ha raccontato i nuovi dettagli sul rapporto con Riccardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Pur confermando di averlo visto in settimana, ha dichiarato di non sentire più per lui gli stessi sentimenti di un tempo. È stata poi la volta dell'ingresso di Riccardo, visibilmente provato per le parole inaspettate di Ida, arrivate dopo l'avvicinamento e il chiarimento avvenuto durante il loro incontro a Brescia.

La proposta di matrimonio di Riccardo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e o donne, relative alla registrazione del 30 novembre, Maria De Filippi ha invitato Riccardo a non tirarsi indietro dopo le affermazioni di Ida e a confermare quanto da lui pensato in precedenza: dimostrare con un gesto eclatante il suo amore per la dama.

A questo punto è arrivata la proposta di matrimonio, accompagnata dalle nuove scuse per gli errori commessi in passato e dalla presentazione dell'anello di fidanzamento. Lei, però, non ha dato una risposta, anche se ha accettato di ballare con Riccardo sulle note della canzone "E poi ti penti" di Alberto Urso. A questo punto, Riccardo l'ha presa in braccio e l'ha portata dietro le quinte. Le telecamere hanno seguito i loro movimenti solo per qualche istante, almeno fino a quando Maria De Filippi ha chiesto di staccare e lasciarli da soli.