Dopo due appuntamenti con il 'trono classico', oggi 18 dicembre alle 14,45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al 'trono over'. Secondo le anticipazioni diffuse dopo la registrazione del 16 dicembre, verrà dato molto spazio alle accuse fatte da Armando a Juan Luis, questa volta accompagnate dalle prove portate in studio dal cavaliere napoletano. Il pubblico assisterà ad una nuova cocente delusione per Gemma Galgani che racconterà di essersi incontrata con il venezuelano e di aver passato la notte con lui.

Armando insinuerà fortemente il dubbio nella donna quando farà leggere a Tina e a Gianni la chat in cui Juan si autoinvitava a casa della donna di Firenze di cui si era parlato nelle precedenti puntate. A questo punto anche gli opinionisti non crederanno più al corteggiatore e la Galgani uscirà dallo studio in lacrime.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono over: Juan Luis Ciano ha fatto delle avances alla sorella di Armando

L'appuntamento di oggi 18 dicembre con il 'trono over' di Uomini e Donne, inizierà con Gemma e gli sviluppi della sua storia con il pretendente Juan Luis.

Stando alle anticipazioni, la Galgani racconterà che la settimana precedente lui si è recato a Torino e hanno dormito insieme, ma non è successo nulla perchè il venezuelano, secondo il racconto della donna, si è addormentato anche vestito, mentre lei è rimasta sveglia fino alle 5 del mattino a chiedersi il perchè il loro rapporto non stia evolvendo. Armando Incarnato interverrà nella discussione dando a Juan Luis del falso iniziando dalla sua professione, in quanto non sarebbe un dentista ma un tecnico.

Il napoletano dichiarerà poi di aver portato in studio le prove del tentativo di approccio che l'uomo avrebbe messo in atto con la sorella. Incarnato consegnerà i messaggi a Tina e a Gianni che constateranno con i loro occhi la veridicità delle accuse mosse al corteggiatore di Gemma. Si evincerà che Juan ha contattato la sorella di Armando su Instagram e quando si sono incontrati hanno ballato e lui ha cercato di allungare un pò troppo le mani. La quarantaquattrenne allora ha rifiutato le avances dell'uomo e non ha voluto più sentirlo.

Si scoprirà che più volte lui ha cercato di ricontattarla ma non ha mai ricevuto risposta. Successivamente si tornerà sull'argomento aperto negli appuntamenti precedenti, quando Armando parlò di una misteriosa signora di Firenze.

A Uomini e Donne nuova delusione per Gemma Galgani, anticipazioni: Gianni e Tina leggono i messaggi inviati da Juan Luis ad una donna di Firenze

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla nuova puntata del trono over, in onda oggi 18 dicembre, rivelano che Armando Incarnato mostrerà agli opinionisti Tina e Gianni le chat tra Juan Luis e una signora di Firenze.

Ciano continuerà a dichiarare che si tratta di un'amica ma nei messaggi si constaterà che lui non conosceva la donna e che si sono contattati sui social. A peggiorare la situazione del venezuelano sarà un messaggio in cui lui si autoinvita a casa della donna. A questo punto anche Gianni smetterà di credere a Juan Luis, visto che il corteggiatore venerdì scorso ha anche fatto una serata. Gemma confermerà che sapeva dell'evento e che lui stesso le aveva proposto di andare in giro per Napoli a farsi vedere insieme.

Di fronte a queste prove schiaccianti Maria chiederà a Gemma se dubita dell'uomo e la donna risponderà che inizia ad avere dei dubbi. Dopo aver sentito le opinioni degli altri in studio, convinti che Juan stia solo speculando su di lei, Gemma uscirà disperata dallo studio e scoppierà a piangere. In suo soccorso arriverà Tina e inizierà il momento divertente con l'intervento del medico.