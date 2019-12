Una nuova ed avvincente puntata della soap Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.

Stando alle anticipazioni, il nuovo appuntamento sarà incentrato principalmente su Samuel e Lucia, i quali si sono recati fuori città per recuperare un prezioso oggetto d'arte. Nonostante i tentativi di padre Telmo di far aprire gli occhi sull'Alday, la Alvarado deciderà di dare fiducia a Samuel partendo con lui alla volta di Toledo, ma un contrattempo costringerà i due a trascorrere la notte fuori casa. Cesareo intanto, noterà lo strano comportamento di Raul e deciderà di pedinarlo.

Anticipazioni Una vita: Lucia e Samuel trascorrono una notte insieme lontano da Acacias

Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap iberica che, nella puntata del prossimo 19 dicembre vedranno Lucia e Samuel costretti a trascorrere la notte insieme lontano da Acacias.

I due infatti, avranno un problema con la carrozza e non riusciranno a rientrare prima di sera nel quartiere, come invece promesso a Celia e Felipe. La Alvarado e Samuel quindi, si ritroveranno a dover trascorrere la notte a casa di Nicasio, l'uomo da cui si erano recati per recuperare la preziosa pala d'altare di San Michele.

Cosa riserverà loro questo contrattempo? Intanto ad Acacias, i coniugi Avarez-Hermozo, ignari dell'incidente alla carrozza, attenderanno il ritorno dei due.

Una vita, puntata del 19/12: lo strano comportamento di Raul insospettisce Cesareo

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Lucia e Samuel e come quest'ultimo si comporterà dopo essere rimasto solo con la Alvarado, ad Acacias Raul continuerà ad avere uno strano atteggiamento, che preoccuperà non poco la madre Carmen. Il giovane infatti, da diversi giorni sparisce per ore e non è ben chiaro dove si rechi.

Anche Cesareo noterà lo strano atteggiamento del ragazzo e deciderà di pedinarlo, scoprendo che Raul si è recato da un usuraio. Sembrerà quindi che il figlio di Carmen stia per mettersi nei guai: solo con il prosieguo delle puntate, i fan della soap iberica scopriranno di più su questa vicenda.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda giovedì 19 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14.10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.

Questa settimana, la soap ambientata ad Acacias va in onda anche il sabato e che non subirà interruzioni nemmeno durante le vacanze natalizie.