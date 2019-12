Domenica 22 dicembre, a partire dalle 21:25, Rai 1 trasmetterà l'ultima puntata di Pezzi unici, la serie televisiva diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello. Il sesto appuntamento con la fiction, composto dall'undicesimo e dodicesimo episodio della prima stagione, mostrerà al pubblico il protagonista Vanni alle prese con la scoperta della verità sulla morte del figlio. Secondo le anticipazioni la trama si complicherà. L'artigiano concentrerà i suoi sospetti su Jess e Lucio, ma una serie di colpi di scena ribalteranno le sue teorie e faranno emergere la verità soltanto alla fine.

La serie televisiva, che nelle ultime settimane ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, si concluderà con la soluzione del mistero che ha avvolto l'apparente suicidio di Lorenzo fin dalla prima puntata. Lorenzo si è davvero ucciso oppure è stato assassinato per dei loschi motivi?

Trama ultima puntata di Pezzi unici: Vanni sospetta di Lucio e va dalla polizia

Nell'ultima puntata di Pezzi unici Vanni sospetterà che Jess e l'ex marito Lucio siano i responsabili della morte di Lorenzo.

Nonostante la giovane continui a dichiararsi innocente, l'artigiano non le crederà e la caccerà dal suo laboratorio. Mentre Lapo cercherà in ogni modo di farsi perdonare da Valentina, Beatrice tenterà di salvare il suo rapporto con Elia. Intanto i "pezzi unici" inizieranno a sentire la mancanza di Jess. Vanni si recherà dalla polizia, dove potrà finalmente rivelare ciò che ha scoperto sulla morte del figlio e parlare dei sospetti che ha verso Lucio. Successivamente il protagonista si confronterà con Anna che gli rivelerà un segreto che riguarda il suo passato e che si porta dietro da anni.

Nel frattempo Jess, lontano dal gruppo e dal maestro Vanni, avrà modo di pensare agli avvenimenti accaduti fino a quel momento. La svolta arriverà quando la giovane riceverà un messaggio proveniente dal cellulare di Lorenzo. Il fatto la sconvolgerà e la convincerà che dietro tutta la storia dell'omicidio di Bandinelli ci sia l'ex marito Lucio.

Pezzi unici, 22 dicembre: Lucio ha un alibi

Nella prima serata del 22 dicembre andrà in onda la sesta e ultima puntata di 'Pezzi unici'. Le anticipazioni sulla trama rivelano che, quando i sospetti di Jess sul marito cresceranno, la giovane pianificherà un modo per incastrarlo e rimandarlo in carcere.

Vanni andrà dai ragazzi del laboratorio e comunicherà loro che il corso sta per concludersi e che dovranno impegnarsi per farcela da soli. Fatta questa comunicazione al gruppo, l'artigiano incontra Jess che gli dirà che Lucio è stato arrestato. Lui stesso si recherà al commissariato per trovarsi faccia a faccia con l'assassino del figlio. Una volta giunto lì avrà un'amara sorpresa: l'ispettore Sarti riferirà all'artigiano che i sospetti sul criminale si sono rivelati infondati e che l'uomo non può essere accusato di nulla visto che la notte della morte di Lorenzo era detenuto in carcere.

Le sicurezze di Vanni crolleranno e si ritroverà nuovamente davanti all'interrogativo che lo tormenta ormai da tempo: chi ha ucciso suo figlio? In un continuo susseguirsi di rivelazioni e colpi di scena la verità verrà finalmente a galla.