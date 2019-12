Questa domenica 15 dicembre, su Rai1 verrà trasmessa la quinta puntata della serie 'Pezzi unici' a partire dalle 21:25.

La fiction, che ha come protagonista Sergio Castellitto, è diretta da Cinzia TH Torrini e si compone di sei appuntamenti per un totale di dodici episodi, in onda dal 17 novembre al 22 dicembre.

Il 15 dicembre andranno in onda il nono e decimo episodio, intitolati rispettivamente 'Il vero e il falso' e 'Caccia ai ladri'. Secondo le anticipazioni sulla trama rilasciate in rete, il pubblico assisterà ad un momento di sconforto e disperazione per Jess, che si ritroverà nuovamente perseguitata dall'ex marito uscito di prigione.

La condizione psicologica in cui si troverà la donna la porterà a riavvicinarsi ad Elia. Nel frattempo Vanni seguirà una nuova pista legata ad un quadro commissionato al figlio prima che morisse.

Trama Pezzi unici 15 dicembre, nono episodio: 'Il vero e il falso'

La trama del nono episodio della serie 'Pezzi unici', in onda stasera 15 dicembre su Rai1, mostrerà Vanni alle prese con una scoperta sul lavoro del figlio eseguito prima di morire. L'uomo apprenderà che al figlio era stata commissionata la copia di un quadro e che ci stava lavorando prima di morire.

Stando alle anticipazioni, l'artigiano arriverà alla conclusione che il giovane avesse accettato il lavoro con l'intenzione di spacciare l'opera d'arte per l'originale e guadagnare così il denaro necessario a pagare i debiti che aveva contratto a causa della droga. Agendo in questo modo, secondo Vanni, si è spinto troppo oltre ed è stato ucciso.

Intanto Marcello sarà sempre più preoccupato per la frequentazione tra la figlia Beatrice ed Elia. Da quando ha trovato nella borsa della ragazza dei gioielli non suoi, il timore dell'uomo è che la figlia si sia fatta coinvolgere dal giovane in qualcuno dei suoi loschi affari.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Pezzi unici del 15 dicembre, trama decimo episodio: 'Caccia ai ladri'

Nel decimo episodio, dal titolo 'Caccia ai ladri', la trama di 'Pezzi unici' si complicherà per un ritorno dal passato nella vita di Jess che sarà terrorizzata al pensiero di essere perseguitata dal violento ex marito uscito di prigione e ciò la porterà a riavvicinarsi ad Elia.

Nel frattempo Vanni, con l'aiuto di Carlo, continuerà ad indagare sulla pista del quadro e si ritroverà a cercare delle prove in un magazzino abbandonato.

Secondo le anticipazioni, l'artigiano porterà a termine un incarico commissionato dal nobile Cellesi che, soddisfatto dell'ottimo lavoro svolto da Vanni sui suoi preziosi mobili, deciderà di invitare lui e i ragazzi ad una festa che si terrà nella sua villa. Il gruppo accetterà e i 'pezzi unici' si vestiranno bene per l'occasione. Intanto Carlo darà a Jess un libro in cui è disegnata la mappa della villa dei Cellesi e la ragazza tenterà di commettere un furto.