Giovanna Abate sembra essere sempre più intenzionata a rifilare un due di picche a Giulio Raselli. La ragazza in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e donne, ha ammesso di essere sempre più delusa dal comportamento del tronista.

Durante la registrazione di ieri 12 dicembre dedicata al Trono Classico, Giovanna e Giulio hanno dato il via all'ennesimo litigio. In particolare, la corteggiatrice è andata su tutte le furie dopo aver visto un bacio tra Raselli e Giulia D'Urso. Addirittura la Abate era intenzionata ad abbandonare il dating-show: solamente le parole di Maria De Filippi, Luigi Riccardi e Gianni Sperti l'avrebbero incoraggiata a restare al suo posto.

Le parole di Giovanna su Giulio: 'Il suo modo è simile ad altri uomini per cui ho sofferto'

Giovanna Abate sta lottando con tutte le forze per uscire dal programma con Giulio Raselli. Purtroppo, però, la vicinanza tra il tronista e la 'rivale' in amore, manda la Abate sempre più in crisi. Giovanna, attraverso un'intervista per il magazine del programma, ha ammesso di non fidarsi di Raselli. La causa sarebbe da ricercare proprio nel comportamento di Giulio. Il fatto che il ragazzo continui ad allontanare il giorno della scelta creerebbe un certo malcontento alla giovane.

Sulle pagine della rivista di Uomini e Donne si legge: "Ora mi porto a casa incertezze e quando è lontano da me io perdo tutto". La ragazza poi ha dichiarato che sua zia Carmela, non tollera il comportamento del tronista.

Durante l'intervista la corteggiatrice ha affermato che anche i suoi genitori iniziano ad avere un pensiero negativo su Giulio Raselli: "I miei genitori non sono entusiasti del suo carattere". La Abate poi ha aggiunto che anche le persone che gli sono vicine non comprendono gli atteggiamenti del Raselli: "Il suo modo di fare è troppo simile ad altri uomini per cui ho sofferto".

Le parole pronunciate dalla corteggiatrice, avrebbe allarmato i fan del programma. Non è escluso a questo punto, che Giovanna Abate di fronte ad una eventuale scelta non risponda con un secco 'no'.

Giulio non è pronto a scegliere

Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico, Giovanna e Giulio si sono scontrati in studio per l'ennesima volta. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, quando Maria De Filippi avrebbe chiesto al tronista di effettuare la scelta, il ragazzo si sarebbe rifiutato.

Di conseguenza la non scelta di Raselli, avrebbe fatto scoppiare in lacrime Giovanna Abate. A quel punto Giulio l'avrebbe invitata a ballare. Dalle testimonianze arrivate dalla talpa del sito, questa volta pare che Giulio Raselli abbia assunto un atteggiamento protettivo nei confronti della sua corteggiatrice.