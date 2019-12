Intervistato da Silvia Toffanin, Pacifico Settembre, meglio conosciuto come Pago, ha anticipato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Il cantante così si aggiunge alla già confermatissima Rita Rusic. La quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, prenderà il via mercoledì 8 gennaio su Canale 5. Opinionisti del reality saranno Wanda Nara e Pupo.

Pago: 'Sono ancora innamorato di Serena’

Ospite nel salotto di Verissimo, Pago ha affermato che Alfonso Signorini lo ha convinto subito a partecipare al Gf Vip.

Per lui, questa è un esperienza necessaria, perché solo così avrebbe la possibilità di rimarginare delle ferite che si porta dietro dopo l’avventura a Temptation Island Vip con la sua ex fidanzata Serena Enardu. L’entusiasmo per questa nuova avventura è tanto. Pago, però, non si nasconde dietro inutili maschere; dice che il suo cuore batte ancora per Serena dalla quale è stato lasciato dopo quasi 7 anni di relazione a settembre scorso. ‘Non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro’ confessa il cantante alla Toffanin, coinvolta, intanto, in un presunto gossip.

Pago ammette che loro erano già da un po’ di tempo in crisi. Non si aspettava assolutamente questo triste epilogo, perché credeva che grazie a questa esperienza sarebbero andati dalla giusta parte. Nella casa del gf, Pago, sicuramente avrà modo di raccontarsi agli altri inquilini. Potrebbe essere questa, forse, l’occasione per un ritorno di fiamma tra gli storici fidanzati.

Pago racconta una brutta pagina della sua vita

Nel corso della lunga intervista, ampio spazio anche alla vita del cantante. Pago racconta che suo padre fu arrestato, lasciando la famiglia in balìa del nulla.

Dice che non avevano più niente, e rimasero senza casa. Fece anche un periodo di latitanza. ‘Fu un periodo difficile... ricordo che venne da me a Milano e io lo tenevo nascosto...aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì.’ È una storia sicuramente molto difficile quella di Pago. La casa del Grande Fratello sarà un posto dove aprire e raccontare tutti i suoi ricordi belli e brutti.

Pago: 'A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa’

Con Silvia Toffanin, il futuro concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato anche gli inizi della sua carriera.

Ha detto di essere stato a Parigi, dove ha fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. ‘Dormivo dove capitava, per strada o in stazione’, ha continuato. Un giorno, dice, di essersi innamorato di Milano. 'Qualche amico ci dava la macchina in cui dormire, o in una pensione'. Ci sono state notti in cui ha anche dormito per strada. Una vita piena di sofferenze. Ma, dice Pago, è proprio la sofferenza che gli ha dato la forza per andare avanti. L’intervista andrà in onda domani pomeriggio alle ore 16 su Canale 5.