Ancora non si sa se Ida Platano accetterà la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri, ma in rete già si rincorrono i rumors su come, dove e quando potrebbe avvenire la celebrazione. Sui social network, in particolare, sono stati in tanti a fantasticare su un possibile speciale di Uomini e donne in prima serata dedicato proprio al giorno più bello della chiacchierata coppia del Trono Over.

Le proposte dei fan di U&D sul giorno più bello di Ida e Riccardo

L'ultima registrazione di Uomini e Donne Over ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Ida Platano, infatti, non ha dato nessuna risposta a Riccardo Guarnieri che le ha chiesto di sposarlo davanti a tutti.

Nel corso della puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre, i telespettatori assisteranno prima alla proposta di matrimonio del cavaliere e poi alla "scena muta" della dama.

Sebbene la parrucchiera non si sia ancora espressa in merito alle eventuali nozze con il compagno, i fan del dating-show già fantasticano su come dovrebbero essere, su chi potrebbero essere gli invitati e in che fascia oraria dovrebbe andare in onda. Sui social network, infatti, in tanti si sono esposti per proporre un appuntamento in prime time di U&D, interamente dedicato alla coppia più amata degli ultimi anni.

"Vogliamo uno speciale in prima serata ed esclusivo, con i preparativi, il ristorante e Gemma che cerca di prendere il bouquet", ha scritto qualcuno su Twitter raccogliendo il consenso di moltissimi. "Bisogna mandare il matrimonio in prima serata con: Gemma damigella, Gianni Sperti testimone, Maria De Filippi che celebra, Armando Incarnato e Roberta Di Padua che si oppongono, Juan Luis Ciano e Tina Cipollari che ballano", ha digitato qualcun altro tra il serio e il faceto.

Nessuna novità su Ida e Riccardo dopo la registrazione

Sebbene questi commenti siano stati fatti soprattutto per strappare un sorriso agli altri utenti della rete, non appare così improbabile che il possibile matrimonio tra Ida e Riccardo sia trasmesso in una puntata speciale di Uomini e Donne.

Come è già accaduto in passato, Canale 5 ha dedicato una prima serata a Gemma Galgani e alla lettera con la quale ha cercato invano di riconquistare Giorgio Manetti: quell'appuntamento esclusivo fece registrare ottimi ascolti, e lo stesso potrebbe accadere con la litigiosa coppia del Trono Over.

Queste, però, al momento sono soltanto fantasie e supposizioni di chi segue con affetto il dating-show: non è ancora chiaro, infatti, se la Platano accetterà di sposare Guarnieri oppure se confermerà la sua intenzione di interrompere definitivamente questa storia d'amore a causa di irrisolvibili divergenze caratteriali.