Grandi emozioni oggi a Uomini e donne: dopo la presentazione della piccola Bianca, figlia di Sossio e Ursula, al pubblico di Canale 5, i riflettori si sono spostati su Ida e Riccardo. Quest'ultimo ha chiesto ad Ida di sposarlo, stupendo tutti e lasciando senza parole la stessa Platano, che non ha dato alcuna risposta ma è rimasta palesemente colpita dalla proposta tanto romantica quanto inaspettata. Infatti, la donna pareva intenzionata a chiudere con il Guarnieri ma questo gesto eclatante ha rimescolato tute le carte.

Riccardo ha un anello di fidanzamento per Ida

La puntata del 3 dicembre si è chiusa in modo negativo per Ida e Riccardo: la dama aveva affermato di voler chiudere definitivamente con il Guarnieri. Oggi, 4 dicembre, la Platano ha raccontato che in settimana i due si sono visti e c'è stato anche un riavvicinamento dal punto di vista fisico, in lei qualcosa è cambiato. I sentimenti di Ida non sono più gli stessi: questo atteggiamento ha buttato Riccardo nello sconforto. L'uomo da un lato non comprende come mai dopo i momenti di vicinanza vissuti Ida voglia mettere un punto alla loro relazione, ma d'altra parte vuole tentare il tutto per tutto perché è certo che Ida sia la donna della sua vita e non vuole lasciarsela sfuggire.

Spinto da Maria De Filippi, che conosce già le intenzioni di Riccardo, il cavaliere, tra lo stupore generale, ha affermato di essere pronto a risolvere le problematiche che ha con Ida ma vuole farlo in maniera definitiva, così ha tirato fuori dalla tasca una scatolina che contiene l'anello di fidanzamento per Ida, alla quale ha chiesto pubblicamente di diventare sua moglie. La richiesta è giunta inaspettata per la dama che non è riuscita a proferire parola, ma è rimasta in silenzio. Per smorzare l'imbarazzo, la conduttrice ha chiesto ai due se vogliono ballare ed entrambi hanno accettato.

Ida incredula di fronte alla proposta di matrimonio

Parte la canzone di Urso, E poi te ne penti, ed Ida e Riccardo si sono stretti forte mentre ballavano sulle note di un testo che per il cavaliere riflette molto la loro storia d'amore. La coppia ha pianto durante il ballo e ad un certo punto, a completare l'aria di romanticismo che si respira nello studio di Uomini e Donne, Riccardo ha preso in braccio Ida e l'ha porta fuori dallo studio. Le telecamere per un po' hanno seguito la coppia ma poi la De Filippi decide che è il momento di lasciarli soli.

In studio tutti si sono chiesti quale sarà la risposta di Ida, ma probabilmente lo sapremo solo durante la prossima registrazione. Frattanto si è parlato di Valentina Autieri che dopo la delusione di Simone, sta vedendo Erik e con il cavaliere le cose sembrano andare per il verso giusto. Infine, c'è stato spazio per Samuel e Anna: lei ha sostenuto che l'interesse dell'uomo nei suoi confronti sia solo di tipo fisico, ma Gianni ha attaccato la dama. L'opinionista ancora una volta si è detto convinto che Anna ha una relazione nascosta fuori dagli studi.

Ancora un'altra puntata del trono over piena di emozioni e colpi di scena.