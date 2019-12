Non smette di far discutere la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: a quasi un mese di distanza dal loro primo incontro negli studi di Uomini e donne, la dama e il cavaliere sembrano più affiatati e uniti che mai. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis Tina Cipollari: intervistata dalla rivista 'Adesso', l'opinionista ha avvertito la torinese perché secondo lei presto riceverà l'ennesima delusione amorosa.

Tina mette in guardia Gemma sul cavaliere Juan

Le anticipazioni dalle ultime registrazioni del Trono Over hanno raccontato come l'idillio tra Gemma e Juan Luis proceda a gonfie vele: sebbene tra i due non sia ancora scattato un bacio passionale, la dama si dice molto contenta di questa conoscenza e certa del fatto che evolverà in qualcosa di importante.

A mettere in discussione questa ipotetica nuova coppia però, sono sia molti telespettatori (che non credono all'interesse che Ciano dice di provare per la Galgani), che Tina Cipollari.

L'opinionista di Uomini e Donne, oltre a divertirsi nel corteggiare senza malizia lo spasimante della sua storica rivale, di recente ha rilasciato una dichiarazione molto forte sui due protagonisti di questa storia, arrivando addirittura ad avvertire la torinese del pericolo al quale, secondo lei, starebbe andando incontro.

Interpellata dal settimanale di Gossip 'Adesso' sulla conoscenza che Gemma sta portando avanti da oltre un mese con il bel 57enne, la bionda vamp ha tuonato: "Stai attenta, Juan Luis ti spezzerà il cuore". Insomma, la romana non ha dubbi: il signore di origini venezuelane che da qualche tempo sta frequentando la Galgani davanti alle telecamere, a suo parere non diventerà mai il suo fidanzato, facendo vivere alla dama l'ennesima delusione amorosa.

Un'ammiratrice segreta per Juan Luis a Uomini e Donne

Non c'è soltanto Tina Cipollari con le sue dichiarazioni e i balli romantici a minare l'equilibrio della coppia formata da Juan Luis e Gemma: dall'ultima registrazione del Trono Over (quella che c'è stata sabato 30 novembre, in cui Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo), è trapelata un'indiscrezione che potrebbe allarmare non poco la Galgani.

Maria De Filippi, infatti, ha informato i protagonisti di Uomini e Donne 'senior' e tutto il pubblico presente in studio che Ciano ha ricevuto un mazzo di fiori da un'ammiratrice che ha preferito restare anonima. Nel bigliettino allegato al regalo c'era scritta una frase che lasciava chiaramente intendere che la mittente fa parte del cast del programma e che per ora preferisce osservarlo da lontano senza svelare la sua identità. Chi sarà la misteriosa spasimante di Juan Luis?