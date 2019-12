Venerdì 27 dicembre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne dove ne sono accadute di tutti colori. A riportare tutte le novità, come sempre, 'Il Vicolo delle news' secondo il quale la dama torinese Gemma Galgani avrebbe dato il benservito a Juan Luis che sarebbe successivamente stato invitato da Maria De Filippi a lasciare il programma. Il cavaliere, quindi, dopo la bufera scatenata a seguito delle segnalazioni su un suo probabile 'inganno' nei confronti della Galgani, non è riuscito a convincere nessuno circa la sua buona fede, tanto che nessuna delle dame del parterre si è mostrata disponibile a conoscerlo.

Archiviata la storia tra Gemma e Juan Luis, curiose novità riguarderanno anche Armando che ha chiesto a Barbara il suo numero di telefono.

Gemma dà il benservito a Juan Luis

Le anticipazioni riguardanti la registrazione dello scorso 27 dicembre vedranno, per gran parte della puntata, al centro dell'attenzione Gemma Galgani. Come noto, nell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda prima della pausa natalizia, la dama era stata abbandonata in lacrime nel backstage da Juan Luis che, tra l'altro, aveva lasciato lo studio senza salutare nessuno.

Ciano, che nel frattempo è stato attaccato da più parti con l'accusa di non essere realmente interessato a Gemma, si ripresenterà nello studio di Maria De Filippi cercando di giustificarsi per ennesima volta, senza però riuscirci. La Galgani infatti, prenderà le distanze dal cavaliere, dicendogli addio e chiudendogli la porta in faccia.

Maria invita Ciano a lasciare U&D

Dopo il benservito di Gemma, Juan Luis manifesterà la volontà di conoscere Aurora ma, da quanto si apprende, la dama rifiuterà. Attraverso gli spoiler forniti da 'Il Vicolo delle news', inoltre, si viene a sapere che nessuna delle donne del parterre si mostrerà disposta a intraprendere una conoscenza con il cavaliere napoletano. Sarà Maria De Filippi a questo punto, ad invitare Juan Luis lasciare la trasmissione. Dopo quest'ampia parentesi entreranno in studio Pamela ed Enzo usciti dal programma insieme nel recente passato e pronti a raccontare come sta procedendo tra loro al di fuori degli studi televisivi.

Una curiosa novità riguarderà invece Armando che ha invece lasciato il suo numero a Barbara, un po' a sorpresa considerato che finora il rapporto tra i due è stato abbastanza burrascoso. Nonostante la dama non veda altro che amicizia tra loro, accetterà di ballare insieme al cavaliere partenopeo per tutta la puntata.

Ricordiamo che, ciò che è avvenuto nella registrazione del Trono Over del 27 dicembre, andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Il programma tornerà infatti in onda il prossimo 7 gennaio dopo la lunga pausa festiva.