Venerdì 27 dicembre è stato registrato un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e donne, la versione senior del dating show di Canale 5. Al centro di tutte le scene ci sono state le frequentazioni di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano e quella di Valentina ed Erik. Ospiti della puntata sono stati gli ex protagonisti dello show, Pamela Barretta ed Enzo Capo. Tanti i colpi di scena, uno lo ha regalato Armando Incarnato che ha dato il suo numero di telefono a Barbara.

Tentativo a sorpresa

Il tentativo di Armando nei confronti di Barbara De Santi giunge abbastanza inatteso, considerato che tra i due non sempre le acque sono state tranquille ed i due sono stati protagonisti anche di furenti litigate davanti le telecamere.

Ad ogni modo Incarnato, imprevedibile come sempre, ha dato il suo numero a Barbara con la chiara intenzione di iniziare una frequentazione, cosa che però è stata respinta al mittente. La De Santi ha infatti puntualizzato di vedere il cavaliere solo come amico e, pertanto, di non volerlo frequentare per altri motivi.

Gemma chiude con Juan

La prima parte della registrazione, secondo gli spoiler diffusi come di consueto dal Vicolo delle News, è stata però dedicata alla frequentazione fra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano.

La dama torinese ha lamentato in studio lo scarso interesse che il cavaliere ha dimostrato nei suoi confronti nel corso delle feste natalizie. Pare, infatti, che il napoletano abbia cercato di contattare Gemma soltanto due giorni fa, quando già lei aveva deciso di non rispondere più alle sue chiamate. Subito dopo è stato riportato in studio che un amico di Juan avrebbe dichiarato su Facebook che lui è approdato in trasmissione soltanto per vincere una scommessa. A quel punto, nonostante i tentativi del cavaliere di negare tale ipotesi, Gemma Galgani ha annunciato di non voler più continuare la sua frequentazione con lui. Dopo di ciò, Maria De Filippi ha chiesto alle dame del parterre femminile se ci fosse qualcuna interessata a Juan e, ricevuta una risposta negativa, ha invitato il cavaliere a lasciare lo studio.

Simonetta chiude con Samuel

La seconda parte della registrazione è stata dedicata alla frequentazione fra Valentina ed Erik che hanno deciso di chiudere per scelta di lui. Il cavaliere, infatti, non ha gradito alcuni momenti di tristezza che la dama ha avuto nel corso della settimana, relativi alla sua vita personale. Dopo di ciò si è parlato della frequentazione di Samuel con Arianna e Simonetta. Il cavaliere, infatti, ha chiuso con la prima per sua scelta, per poi essere lasciato anche da Simonetta a causa di uno scherzo di cattivo gusto che Samuel le avrebbe fatto nel corso della settimana. Più o meno la stessa cosa è successa anche a Jean Pierre: Aurora, infatti, ha deciso di chiudere con lui per assenza di sentimenti reciproci, mentre Antonella vorrebbe proseguire la loro conoscenza, nonostante lui gli abbia rivelato di non provare alcuna attrazione nei suoi confronti.

Sono stati ospiti in studio Pamela Barretta ed Enzo Capo che stanno ancora insieme e sembrano essere veramente felici. La dama pugliese ha anche aggiunto di avere intenzione di far conoscere molto presto suo figlio al suo compagno. Enzo, invece, ha raccontato di volere dei figli da Pamela e le ha anche regalato in studio dei fiori con un biglietto in cui dichiarava di essere innamorato di lei. Alla fine si è parlato anche di Barbara De Santi che ha deciso di chiudere le sue frequentazioni con Pasquale ed Amedeo, per poi rifiutare (come abbiamo già evidenziato) anche il numero di telefono di Armando.