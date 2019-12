Alessandro Zarino e Veronica Burchielli in questo momento sono i volti più chiacchierati del Trono Classico di Uomini e donne. La coppia, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di uscire insieme dal dating-show di Maria De Filippi. Una volta terminato il confronto di fronte alle telecamere, i due hanno rilasciato la prima intervista di coppia alla web tv di Witty.

Per chi non avesse seguito la vicenda, il tronista partenopeo aveva scelto a sorpresa Veronica, ma quest'ultima gli aveva rifilato un due di picche.

Incoraggiata dalla conduttrice, la Burchielli è salita sul trono, ma poco dopo lo ha abbandonato perché ancora presa da Zarino. A quel punto la ragazza ha chiesto un confronto con l'ex tronista, così lo ha raggiunto a Napoli. Terminato il faccia a faccia a casa di Alessandro, il personal trainer è tornato in puntata per decidere di dare o meno una seconda chance a Veronica.

La Burchielli, per la scelta di salire sull'ambita poltrona rossa, ha ricevuto molte critiche. Oltre a quelle di Tina Cipollari, anche la mamma di Alessandro Zarino nell'incontro a Napoli ha espresso un giudizio negativo.

Alessandro su Veronica: 'Ero contento di rivederla'

Raggiunto dai microfoni di Witty Tv, Alessandro Zarino ha confidato che era molto teso prima di incontrare nuovamente Veronica Burchielli.

Il ragazzo ha ammesso che era in ansia, visto che non vedeva Veronica da molto tempo: "Ero contento di rivederla, di capire guardandola negli occhi cosa provava". Il modello napoletano non ha mai nascosto di provare dei sentimenti verso la sua ex corteggiatrice.

Durante l'intervista di coppia Alessandro, rivolgendosi alla sua dolce metà, l'ha invitata a dimostrargli i suoi sentimenti col tempo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Poi però ha puntualizzato: "Non è facile ricominciare da capo".

Al contrario di quanto riferito da Alessandro Zarino, Veronica è sembrata molto più positiva. Lei, come il suo compagno, ha confessato di essere stata tesa prima dell'incontro. La paura più grande della Burchielli era quella che Alessandro non si sarebbe presentato in puntata.

Oggi però Veronica è felice di aver scelto di uscire dal programma con Alessandro: "Esistono diversi percorsi. Il nostro doveva andare così".

Zarino-Burchielli: tutti i progetti per il futuro

Dopo aver parlato delle loro paure, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli hanno reso a Witty tv dichiarazioni sui loro progetti per il futuro.

Per il momento è prematuro pensare in grande ma, con l'arrivo del Natale, la coppia sta già progettando di trascorrere le festività insieme.

Veronica senza troppi giri di parole ha dichiarato che questo potrebbe essere il primo Natale che non passerà da sola. Poi ha concluso: "Magari lo possiamo insieme a casa di Zarino".