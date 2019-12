Oggi, martedì 17 dicembre, prosegue l'appuntamento con il trono classico di Uomini e donne. Da domani, e fino a venerdì 20 dicembre, andrà in onda il trono over (di cui la registrazione delle puntate è stata effettuata ieri 16 dicembre). Intanto la puntata di ieri si è fermata con il trono di Giulio Raselli e il continuo scontro con le sue due corteggiatrici Giovanna e Giulia.

Uomini e Donne, Giulio nutre ancora dei sospetti su Giulia

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena.

Infatti dopo un'esterna fatta a Napoli e il "ricongiungimento" in studio, Veronica Burchielli ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro Zarino. Non sono mancate le polemiche, in primis da parte di Tina, che ha definito, svariate volte, la ragazza "falsa".

Per quanto riguarda il trono di Giulio Raselli, invece, la sua corteggiatrice Giovanna si è offesa perché il tronista non l'ha portata fuori in esterna. Giulio ha ammesso di essere rimasto abbastanza scosso dalla segnalazione su Giulia, riportata in studio settimana scorsa.

Quest'ultima, dopo la scorsa puntata, ha raggiunto il tronista in hotel per cercare un chiarimento, ma la situazione non è migliorata. La ragazza, approdata ieri in studio, ha confessato che per un attimo è stata convinta che Giulio l'avrebbe raggiunta dopo la discussione avvenuta in albergo. Come evolverà la situazione? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.