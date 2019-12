Lunedì 16 dicembre, si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne e dove, stando alle anticipazioni, se ne sono viste di tutti i colori. Protagonisti, ancora una volta, Gemma e il suo corteggiatore Juan Luis, con quest'ultimo che è stato attaccato nuovamente da Armando. Il cavaliere napoletano infatti, porterà delle prove che dimostrerebbero come Ciano in realtà, non sia affatto interessato a Gemma e frequenterebbe altre donne al di fuori degli studi televisivi. La Galgani, colpita dalle segnalazioni di Armando, uscirà dallo studio in lacrime, consolata da Tina.

Spoiler registrazione del 16/12: Armando attacca Juan Luis e lo smaschera

Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', la registrazione è iniziata come sempre con Gemma Galgani la quale, in settimana, è stata raggiunta da Juan Luis a Torino. I due avrebbero anche dormito insieme, anche se verrà specificato che non sarà successo nulla tra di loro. Subito dopo, interverrà Armando, il quale si scaglierà nuovamente contro il corteggiatore della Galgani, accusandolo di essere falso.

Stando a quanto riportato dal cavaliere infatti, pare che Juan Luis si sia scambiato vari messaggi con la sorella di Armando e che i due siano anche usciti insieme. Da quanto raccontato inoltre, Ciano avrebbe fatto il "cascamorto" con la ragazza, tanto che quest'ultima avrebbe deciso di non sentirlo più. Secondo Armando quindi, tutto ciò dimostrerebbe come Juan Luis non sia affatto interessato a Gemma e la stai usando solo per avere visibilità all'interno del programma.

U&D, anticipazioni: Gemma piange per Ciano

Le accuse di Armando a Juan Luis non si fermeranno alla prima segnalazione, tanto che l'Incarnato porterà le prove che Ciano si stia sentendo anche con una signora di Firenze, la quale pare non essere solo un'amica di Juan Luis.

Tutte queste prove dunque, dovrebbero servire a Gemma per capire che il suo corteggiatore la sta usando. Anche Gianni non crederà a Juan Luis, mentre Maria De Filippi chiederà alla Galgani il suo pensiero su tutta questa vicenda. La dama torinese quindi, comincerà ad avere dei dubbi sulla sincerità di Juan Luis, mentre gli altri protagonisti del parterre la inviteranno a lasciarlo. Stando agli spoiler, sarà a questo punto che Gemma uscirà dallo studio di Uomini e donne in lacrime, gettandosi sul divano dietro le quinte.

Sarà Tina in questo caso, a consolarla.

Questo e molto altro nella nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne, che vedremo in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5, nel consueto orario delle 14.45.