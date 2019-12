Imperdibili le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 23 al 27 dicembre. Filippo si troverà in una situazione alquanto compromettente. Viviana, la donna con la quale ha tradito Serena a Tenerife, è a Napoli e, ironia della sorte, proprio al b&breakfast di sua moglie. Le due avranno modo di confrontarsi?

Nel frattempo, Clara sarà in dubbio se denunciare o meno Alberto Palladini. Jacopo e Aldo avranno un confronto che darà uno scossone alla vicenda giudiziaria che sta tenendo con il fiato sospeso Diego. Di seguito, le anticipazioni Upas dei prossimi episodi.

Anticipazioni Un posto al sole dal 23 al 27 dicembre: Clara vessata da Alberto

Nelle puntate settimanali di Upas, ci saranno delle incomprensioni tra Andrea e Arianna. Il Pergolesi avrà il desiderio di trasferirsi a Londra per stare accanto ad Alice, ma la moglie non sarà della stessa idea. Tuttavia, almeno per le feste natalizie, i due si metteranno in viaggio incontrando in aereo un personaggio inaspettato. Nel frattempo, Clara sarà succube di Alberto Palladini. La domestica verrà convinta da Angela e Susanna a denunciare le angherie del suo datore di lavoro mentre Giulia sarà assolutamente contraria.

E' Natale anche a Palazzo Palladini. Tutti saranno impegnati ad organizzare il cenone, ed ognuno avrà desideri e pensieri diversi. Anche Serena e Filippo vivranno a pieno le emozioni del momento, inconsapevoli che da lì a poco la loro serenità verrà minata dall'arrivo di Viviana.

Viviana arriva al bed and breakfast di Serena

Proseguendo con le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 27 dicembre, Vittorio comincerà a sentire la pesantezza della convivenza con suo padre Guido. Il ragazzo proverà a trovare una soluzione per avere più spazio e libertà.

Otello andrà a convivere con Renato ma non sarà facile per i due andare d'accordo. Ci sarà da ridere.

Un colpo di scena metterà con le spalle al muro Filippo, che scoprirà una verità sconcertante. La donna con la quale ha avuto un'avventura a Tenerife, Viviana, è a Napoli e ha scelto come alloggio proprio il bed and breakfast di sua moglie. Angela e Giulia continueranno a discutere per via delle loro divergenze sul caso Clara che, dal canto suo, non ce la farà più a tenere a bada le oppressioni di Alberto.

Intanto Eugenio riceverà un'importante offerta di lavoro, che lo costringerà però a fare una scelta drastica. Dopo averne parlato con Viola, la tensione salirà alle stelle. Nelle puntate di UPAS in onda dal 23 al 27 dicembre su Rai 3 infine, Guido scoprirà l'identità dell'ospite misterioso di Palazzo Palladini. Sarà la sua arma per tentare, forse invano, di far cambiare idea a Mariella.