Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera americana in onda sette giorni su sette sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in programma dall'8 al 14 dicembre dalle ore 13:45 su Canale 5, rivelano che Reese Buckingham sarà costretto a dare una spiacevole comunicazione ad Hope Logan e Liam Spencer. In particolare, il dottore rivelerà alla coppia che la loro figlia Beth è morta dopo il parto.

Beautiful, puntate dall'8 al 14 dicembre: la figlia di Hope e Liam è morta

Nuovi colpi di scena intratterranno gli amanti delle vicende ambientate sulle colline di Beverly Hills.

Le anticipazioni di Beautiful trasmesse da domenica 8 a sabato 14 dicembre su Canale 5, rivelano che Hope sverrà, in quanto stremata dalle fatiche del parto prematuro. La moglie di Liam (Scott Clifton), infatti, si troverà da sola a far fronte a delle contrazioni improvvise che l'hanno costretta al ricovero d'urgenza sull'Isola di Catalina, dove credeva di trascorrere un romantico baby-moon insieme al consorte. Una volta entrata in ospedale, è stata accolta dal dottor Reese, che l'ha seguita in tutte le fasi delicate del travaglio fino alla nascita.

Una volta sveglia, la Logan si troverà al suo fianco lo Spencer che, nel frattempo, è arrivato con l'elicottero messo a disposizione da suo padre. In questo frangente, la coppia apprenderà dal dottor Buckingham che la loro figlia non è sopravvissuta a delle complicazioni, sopraggiunte al distacco della placenta.

Reese accusa gravi rimorsi di coscienza

Hope e Liam si dimostreranno increduli di fronte a tale sconvolgente rivelazione mentre il padre di Zoe rivelerà loro di aver fatto il possibile per strappare Beth alla morte.

Nel frattempo, Brooke e Ridge faranno il loro arrivo nella clinica, dove apprenderanno della morte della nipote. Una rivelazione che sconvolgerà i coniugi Forrester, tanto da tempestare Reese di scomode domande. Quest'ultimo si dimostrerà parecchio a disagio, tanto da cominciare a comportarsi in modo anomalo. In particolare, il padre di Zoe accuserà dei rimorsi di coscienza per quello che è successo ai coniugi Spencer in quanto è stato costretto a portare a termine il suo diabolico piano, a causa di alcune minacce di morte, arrivate ai suoi famigliari.

Una verità inquietante dietro la presunta morte di Beth

Gli spoiler di Beautiful, nelle puntate in onda sino al 14 dicembre, rivelano che Liam, Ridge e Brooke cercheranno di tirare su il morale alla Logan, dilaniata dal dolore per la perdita della sua dolce Beth. Buckingham, nel frattempo, dimostrerà di nascondere un segreto legato alla presunta morte della figlia di Hope (Annika Noelle). In particolare, si scoprirà che dietro tutto questo, si cela una verità ancora più inquietante. Reese, infatti, non vedrà altra via d'uscita di compiere un folle gesto, pur di proteggere Zoe da dei malintenzionati, disposti a tutto pur di recuperare i soldi, persi durante il gioco.