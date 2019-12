Continueranno anche la prossima settimana, da lunedì 9 a venerdì 13, le macchinazioni diaboliche di Fernando Mesìa ai danni degli abitanti di Puente Viejo. Il figlio di Olmo ha covato per molto tempo la vendetta e nelle ultime settimane hanno iniziato a manifestarsi le prime conseguenze tragiche dei suoi malvagi piani. Però, prima che venga a galla la verità, nelle trame delle prossime puntate in onda su Canale 5 ci saranno solo sospetti sul Mesìa ma non ancora delle certezze. Saranno Raimundo e Irene a cercare di capire chi avrebbe tratto beneficio da tutti gli eventi drammatici avvenuti a Puente Viejo che ha messo uno contro l'altro le persone più influenti della cittadina, la potente Francisca Montenegro e il sindaco Leal.

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 9 al 13 dicembre rivelano che la Campuzano e Ulloa sospetteranno che sia Fernando la mente che ha architettato l'esplosione a villa Montenegro e l'omicidio di Adela Arellano.

Trame de Il Segreto, puntate dal 9 al 13 dicembre: Fernando porta Maria a L'Avana

Le anticipazioni sulle trame della settimana da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre svelano che Raimundo Ulloa cercherà l'aiuto di Irene Campuzano e i due indagheranno sui fatti drammatici accaduti a Puente Viejo nelle ultime settimane.

Dopo la morte della moglie Adela, Carmelo ha architettato l'uccisione di Francisca che ritiene l'unica responsabile del suo dolore ma è riuscito soltanto a ferire il fedele servitore Mauricio. Dopo il tentato omicidio della moglie, Raimundo sarà stanco di assistere inerme alla guerra tra Carmelo, Severo e Francisca. Perciò cercherà un'alleanza con la Campuzano per scoprire chi è il vero responsabile di tutte le morti avvenute nella cittadina. Dopo aver fatto una serie di congetture, i due arriveranno alla conclusione che l'unico a trarre vantaggio dagli eventi è stato Fernando che ha anche realizzato il desiderio di poter stare con Maria che è rimasta paralizzata e si è totalmente affidata alle cure dell'uomo.

Il Mesìa corromperà un medico perché dia una falsa diagnosi alla Castaneda dicendole che rimarrà paralizzata per tutta la vita e inizierà ad isolare sempre più la giovane convincendola a trasferirsi con lui a L'Avana.

Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 9 al 13 dicembre Antolina continuerà a covare vendetta contro Elsa

Le trame delle puntate che saranno trasmesse dal 9 al 13 dicembre si concentreranno sulle indagini di Raimundo e Irene, convinti che Fernando sia il vero responsabile delle tragedie che hanno colpito Puente Viejo, e sulle intenzioni malvagie di Antolina che penserà soltanto a come liberarsi di Elsa che è uscita dall'ospedale e dovrà riprendersi dall'operazione che ha subito.

Dopo averle rivelato che l'amica Adela è morta e aver causato il malessere della Laguna, Isaac si scaglierà contro l'ex moglie. Intanto Mauricio Godoy si sveglierà dal coma e Raimundo gli chiederà se ricorda di aver visto in faccia l’assassino che aveva tentato di uccidere la Montenegro. Secondo le anticipazioni, anche gli altri personaggi de Il Segreto vivranno momenti di grande difficoltà. In particolare, tra Prudencio e Lola la situazione si complicherà a causa del comportamento strano della ragazza che si mostrerà fredda e distante dal giovane Ortega.

Quest'ultimo non capirà il motivo dell'allontanamento di Lola e inizierà ad infastidirsi, ignorando che la giovane non può rivelargli di essere una spia al servizio di donna Francisca.