Le vicende di Un posto al sole continuano a tenere l'alta l'attenzione dei fans a distanza di molti anni dalla sua prima messa in onda in tv. Le trame delle puntate dal 23 al 27 dicembre su Rai 3, rivelano che Andrea Pergolesi e Arianna Landi decideranno di trascorrere il Natale a Londra. Vittorio Del Bue, invece, si lamenterà della mancanza di spazio personale mentre Filippo Sartori ritroverà la sua ex amante Viviana a Napoli.

Un posto al sole, puntate 23-27 dicembre: Andrea e Arianna in Inghilterra

Le anticipazioni di Un posto al sole, in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre su Rai 3, annunciano tanti colpi di scena per gli amanti della soap opera italiana. Nel dettaglio, Andrea e Arianna entreranno in crisi per alcune incomprensioni. Pergolesi, infatti, vorrebbe che la sua compagna si trasferisse con lui a Londra per stare più vicini ad Alice. Peccato che la Landi non sia molto entusiasta della partenza. Tuttavia, i due saliranno su un areo per trascorrere il Natale in Inghilterra.

Durante il viaggio, la coppia farà un incontro inaspettato. Intanto, Clara sarà pressata da Alberto dopo essere stata convinta da Angela e Susanna a denunciarlo per i suoi maltrattamenti. Dall'altro canto, Giulia apparirà del tutto contraria alla decisione delle due donne.

Vittorio insofferente nei confronti di Guido

Intanto fervono i preparativi per il cenone di Natale a Palazzo Palladini. In questa occasione, tutti i commensali esprimeranno il loro desiderio per il nuovo anno. I più coinvolti saranno Serena e Filippo, all'oscuro che la loro tranquillità sarà presto funestata dall'arrivo di Viviana. Vittorio, invece, comincerà ad essere insofferente dalla stretta vicinanza con il padre. Per questo motivo, il giovane Del Bue cercherà una soluzione per avere un minimo di privacy. Infine Otello si trasferirà a vivere con Renato, peccato che i loro rapporti non siano del tutto idilliaci.

I due, infatti, dimostreranno di non andare d'accordo su molte cose

Filippo scopre che Viviana è nel Bed and Breakfast di Serena

Gli spoiler rivelano inoltre un colpo di scena che porterà Filippo a scoprire qualcosa di sconcertante. Sartori, infatti, scoprirà che Viviana, la ragazza con la quale ha avuto un'avventura a Tenerife, ha preso alloggio nel Bed and Breakfast della sua dolce Serena. Madre e figlia Poggi, invece, continueranno ad avere pareri diversi su Clara. A tal proposito, la domestica non riuscirà più a tenere a freno le angherie di Alberto. Eugenio, nel frattempo, sarà messo di fronte ad una scelta dopo l'arrivo di un'allettante proposta di lavoro. L'uomo, a questo punto, deciderà di informare Viola della novità, ma quest'ultima reagirà male, tanto che la tensione salirà alle stelle.

Infine, Guido scoprirà il volto dell'ospite misterioso di Palazzo Palladini e penserà di far cambiare opinione a Mariella.