Particolarmente fervide di colpi di scena sono le anticipazioni della puntata di Una vita di domenica 15 dicembre. All'interno della soap opera spagnola, infatti, vedremo che Padre Telmo e Lucia smetteranno di lavorare fianco a fianco allo scopo di trovare un rifugio per gli sfollati dell'Hoyo. Samuel, invece, chiederà alla dama di concedersi un piccolo viaggio insieme.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Susana sarà molto provata dalle continue minacce della famiglia degli Escalona. Per tale ragione dichiarerà di essere intenzionata a lasciare il quartiere per un po' di tempo.

Prima di farlo, però, sarà colta da un malore improvviso. Intanto, Padre Telmo e Samuel si troveranno ad avere un durissimo scontro che verrà sedato da Ursula Dicenta.

Spoiler 15 dicembre Una Vita: Rosina e Susana sotto minaccia, la Seler ha un malore

La puntata di Una Vita che andrà in onda domenica 15 dicembre sarà molto movimentata. Innanzitutto, vedremo che il rifugio per gli sfollati dell'Hoyo sarà pronto, così Telmo e Lucia si troveranno a non dover più lavorare insieme. Espineira, intanto, sarà sempre più intenzionato a far scoppiare uno scandalo tra il sacerdote e la giovane ereditiera.

In particolar modo l'obiettivo del priore sarà quello di far in modo che l'Alvarado si rifugi in convento.

Nel frattempo la situazione di Rosina e Susana sarà sempre più compromessa. Le due donne continueranno a ricevere pesanti minacce da parte della famiglia degli Escalona. L'ultimo avvenimento, ovvero, le scritte minatorie sui vetri della sartoria saranno l'evento scatenante che spingerà Susana a manifestare la volontà di lasciare Acacias per un po' di tempo. Prima di riuscire nel su intento, però, la Seler avrà un malore.

Lite accesa tra Padre Telmo e Samuel, interviene Ursula

Tornando al triangolo amoroso tra Lucia, Samuel e Telmo, invece, vedremo che l'Alday chiederà alla donna di concedersi una piccola fuga insieme. La proposta di Samuel sarà quella di andare da Nicasio, un collezionista che potrebbe essere in grado di fornire all'Alvarado un quadro molto importante per lei da ristrutturare. Lucia deciderà di accettare la richiesta di Samuel. Antonito e Lolita, invece, si troveranno a prendere una decisione molto importante, ovvero quella di fissare la data del matrimonio.

In seguito, Padre Telmo e l'Alday avranno una pesantissima discussione. Per fortuna, nelle vicinanze si troverà Ursula, la quale interverrà immediatamente per separarli. A seguito del brusco litigio, però, la Dicenta si recherà dal gioielliere con le intenzioni peggiori. La dark lady di Acacias, infatti, lo minaccerà con un coltello.