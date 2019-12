Le trame di Un posto al sole attinenti alle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 dicembre 2019 alle ore 20:40 su Rai 3, svelano che Serena Cirillo dovrà far fronte alla presenza ingombrante di Otello Testa. Alberto Palladini inizierà a mettere in atto una strategia per limitare i danni della denuncia fatta a suo carico da Clara. Infine Diego rischierà di suscitare dei contrasti con il giudice.

Un posto al sole, puntate 16-20 dicembre: Serena alle prese con Otello

Nuovi colpi di scena accadranno la prossima settimana nella soap napoletana.

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate in programmazione da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre rivelano che l'intera famiglia Giordano, compresi Eugenio, Viola e Antonio, si mostreranno sempre più uniti. Purtroppo il rifiuto di patteggiamento di Diego rischierà di suscitare alcuni contrasti con il pm e il giudice. Intanto Aldo deciderà di mettere in atto tutti gli stratagemmi del suo studio legale, ma riscontrerà un imprevisto. Otello avrà intenzione di affittare una stanza nel bed & breakfast di Serena.

D'altro canto, Jacopo dovrà farsi forza per affrontare suo padre, mentre il Giordano sembrerà vicino a uscire dall'incubo giudiziario in cui si trova da diverso tempo.

Alberto ha una strategia difensiva

Nonostante le titubanze di Giulia, Susanna e Angela continueranno a indurre la cameriera a sporgere denuncia contro Alberto Palladini. Andrea sarà deciso ad accettare la nuova prova, per questo motivo cercherà di rendere complice nelle sue idee Arianna. Quest'ultima, invece, avrà paura che l'iniziativa del marito possa far svanire i progetti di vita che avevano insieme.

La permanenza di Otello al b&b creerà dei problemi a Serena e ai suoi clienti stranieri. Clara sembrerà accusare il peso della decisione che ha preso. Di conseguenza, Alberto incomincerà a studiare una strategia per cercare di far cadere ogni accusa contro la sua persona.

Clara in crisi

Gli spoiler di Upas dal 16 al 20 dicembre, rivelano che Diego scoprirà finalmente qual è il suo destino; infatti grazie al sostegno della sua famiglia sarà pronto per riprendere in mano le redini della sua vita. Intanto la denuncia della cameriera contro Palladini darà inizio a una guerra che farà venire a galla vecchi conflitti.

La Cirillo e Filippo saranno ancora alle prese con la pesante presenza del Testa al bed & breakfast, questa situazione rischierà di mettere a repentaglio la loro amicizia. Asfissiata da Alberto e dalla sua tattica, Clara entrerà completamente in crisi. Serena e suo marito decideranno di parlare con Michele e Silvia, per quanto riguarda la vicenda 'Otello'. Franco, invece, avrà un momento di alta tensione con Palladini. Per finire, la decisione di Arianna di non partire per Londra metterà Andrea dinanzi a una difficile scelta.