Non mancheranno intrighi e sorprese nelle puntate della telenovela Una vita, in programma sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana di Capodanno. Due storici protagonisti faranno temere il peggio a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Si tratta di Celia (Ines Aldea) che verrà isolata da tutti i cittadini di Acacias 38, persino dal marito Felipe (Marc Parejo) e dalla cugina per essere stata infettata da una gravissima epidemia. L’avvocato deciso a non lasciare da sola la sua amata nel momento più complicato della sua vita, le rimarrà accanto violando la quarantena pur sapendo che il rischio di contagio è altissimo.

Non appena l’Alvarez Hermoso non si rifarà vivo, la figlia dei marchesi di Valmez sarà così preoccupata al tal punto da credere che i due coniugi potrebbero essere deceduti.

Celia si ammala, Lolita costretta a sposare Ceferino

Dagli spoiler degli appuntamenti italiani in onda dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, si evince che Celia dopo essere stata visitata dal dottor Quilles dovrà stare in quarantena. Purtroppo Lucia e Felipe per evitare di essere contagiati dal virus contratto in precedenza dagli alluvionati dell’Hoyo, si vedranno costretti ad alloggiare altrove.

L’avvocato anche se Samuel si dirà disposto ad ospitarlo, non avrà nessuna intenzione di allontanarsi dalla sua dolce metà. Nel contempo Servante tramite un telegramma che spedirà a Cuba, farà sapere alla moglie Paciencia di volerla andare a trovare a Cuba. A gran sorpresa quest’ultima spiazzerà il portinaio, dicendogli di non volerlo vedere. Intanto Inigo chiederà a Liberto di voler andare nella palestra in cui si è iscritto da poco, invece Ramon proibirà a Trini di visitare Celia. Dopo aver posticipato le sue nozze con Antonito per rispetto della sua padrona, Lolita rimarrà sconvolta non appena rivedrà Ceferino. Quest’ultimo si rivelerà essere un residente di Cabrahigo, e vorrà sposare la Casado. A questo punto la futura nuora del Palacios farà sapere a Trini di dover convolare a nozze con il suo ex fidanzato, per averlo baciato in passato quando sorgeva un quarto di luna a seguito di una grandinata.

Lucia si preoccuperà ulteriormente quando ascolterà una conversazione tra Celia e Telmo, poiché scoprirà che sua cugina potrebbe non farcela.

Servante vuole andare a Cuba, Lucia decisa ad entrare a casa della cugina

Mentre Lolita non avrà altra scelta oltre a quella di rinunciare al fratello di Maria Luisa, il Barbosa farà delle scommesse sugli incontri di boxe. Flora e Leonor cominceranno a sospettare di Inigo, invece Felipe darà un bacio sulle labbra alla moglie, con la certezza che potrebbe esalare l’ultimo respiro da un momento all’altro. Lucia disperata per le pessime condizioni di salute della cugina, si farà confortare da Telmo che le dirà di sostenerla sempre, facendo infuriare Samuel. Mentre la Crespo capirà il motivo per cui Lolita non possa non rispettare le leggi del suo paese natale, Ramon e Antonito non riusciranno a comprendere la ragione di tale decisione.

Servante sarà sempre più deciso a raggiungere la moglie, nonostante continuerà a dirgli tramite delle lettere di rimanere nel paese iberico. Inigo in vista dei buoni profitti ottenuti, vorrà tornare alla società di ginnastica. Successivamente Telmo troverà il modo per incontrare Jimeno Batan, per scoprire se il minore degli Alday sta prendendo in giro Lucia: purtroppo il sacerdote non riceverà nessuna risposta dallo strozzino. Felipe dopo essere rimasto al capezzale della moglie, desterà parecchia preoccupazione quando non darà nessun segno di vita. Dopo una lunga e ansiosa attesa, Alvarado intimorita all’idea che i suoi parenti possano essere morti, tenterà di introdursi nell’appartamento dei due coniugi.

Per fortuna tutti gli abitanti decisi ad impedire alla ricca ereditiera di ammalarsi, riusciranno a farla desistere dal suo intento.