Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra e ambientata in un palazzo signorile negli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane annunciano l'uscita di scena di ben quattro personaggi. Stiamo parlando di Inigo, Flora Barbosa, Leonor Hidalgo e Tito, i quali abbandoneranno Acacias 38 dopo il sopraggiungere di alcuni problemi legati alle scommesse clandestine di boxe.

Una Vita: Flora scompare nel nulla

Flora e Inigo saranno al centro delle prossime settimane di programmazione di Acacias 38.

Gli spoiler di Una Vita in onda prossimamente sul canale del Biscione, rivelano che il Barbosa correrà il rischio di trovarsi in grossi guai. Scendendo nel dettaglio, il proprietario de La Deliciosa passerà dei brutti quarti d'ora per colpa di Tito, il nuovo fidanzato della sorella conosciuto durante gli incontri di boxe. Il Barbosa, infatti, sarà minacciato da un usurario, un certo Andres, per un debito non ancora regolarmente pagato. A tal proposito, il fidanzato di Leonor (Alba Brunet) chiederà a quest'ultimo più tempo per recuperare tutti i soldi.

Inigo, infatti, chiederà aiuto all'Hidalgo e Liberto (Jorge Pobes), i quali cercheranno di trovare un modo per aiutarlo dopo essere finito nel brutto giro delle scommesse clandestine di boxe. Ma ecco che la vendetta del terribile usurario non si farà attendere. Flora, infatti, scomparirà nel nulla, destando la preoccupazione di Inigo (Xoan Forneas), che disperato capirà che è successo qualcosa di grave alla sorella.

Inigo ipoteca La Deliciosa per salvare la sorella

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Inigo si troverà costretto ad iscrivere un'ipoteca su La Deliciosa per poter saldare lo strozzino, colpevole secondo lui dell'allontanamento della sorella.

Fortunatamente poco dopo, la Barbosa sarà rilasciata sana e salva per la gioia di Leonor e del fratello. Per Tito, invece, ci saranno brutte notizie in quanto i medici gli riscontreranno una lesione celebrale, tanto da dover appendere i guanti al chiodo. Fortunatamente, la prognosi del medico si rivelerà errata, tanto che il pugile potrà tornare a fare il mestiere che ama.

I fratelli Barbosa insieme a Leonor e Tito lasciano Acacias 38

In seguito, i fratelli Barbosa in accordo con l'Hidalgo e Tito prenderanno una decisione clamorosa.

Nella puntata 960 dello sceneggiato, i quattro personaggi che hanno movimentato di parecchio la trama abbandoneranno Acacias 38. Un addio che coinciderà con la conclusione della quarta stagione e con un salto temporale di ben 10 anni, che comporterà una serie di colpi di scena nella soap opera di Aurora Guerra.