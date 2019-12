I fedeli spettatori de Il Segreto vedranno quanto i giochi di potere la faranno da padrone nei prossimi episodi: le trame inerenti le prossime puntate rivelano infatti che Raimundo ed Irene, temendo che la guerra scatenatosi tra Francisca e il clan Santacruz possa generare altre vittime, decideranno di allearsi per scoprire chi sia il responsabile delle tragedie accorse nell'ultimo periodo. Intanto Maria darà ascolto a Fernando e manderà i suoi bambini in collegio, mentre Antolina riferirà ad Elsa che Adela è morta con il solo scopo di farla stare male. Infine, Lola si comporterà in modo strano e Prudencio non potrà non notarlo.

Il Segreto, Prudencio nota lo strano comportamento di Lola

Le anteprime sulle trame de Il Segreto dall'8 al 13 dicembre rivelano che Elsa verrà dimessa dall'ospedale e farà finalmente ritorno a casa, dove Marcela, Matias e Consuelo insieme a Isaac le organizzeranno una festa di bentornato. L'intero paese sarà felice per la ripresa della giovane, tutti tranne Antolina, che schiumerà di rabbia per non essere riuscita a levarsela di torno. Nel frattempo Carmelo, convinto che Francisca sia la responsabile della morte di Adela, le sparerà, ma colpirà Mauricio che le si parerà davanti per proteggerla.

Poco dopo, Maria preoccupata per i continui scontri tra la sua madrina ed il Santacruz, penserà di mandare i suoi figli in collegio. Nel frattempo Prudencio non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Lola nei suoi riguardi, ma non riuscirà a capirne il motivo. Intanto, la giovane continuerà ad essere ricattata da Francisca e cercherà mille scuse per far sì che l'Ortega non lo scopra.

Raimundo e Irene si alleano

In paese tutti faranno in modo che Elsa non sappia della morte di Adela, ma Antolina approfitterà di un momento di distrazione per rivelare la triste notizia alla Laguna con l'intento di provocarle una crisi potenzialmente fatale.

Isaac, non appena scoprirà ciò che ha fatto la consorte, si arrabbierà moltissimo e penserà che non sia affatto cambiata come voleva far credere. Nel frattempo, la baronessa rimarrà molto delusa dal comportamento di Dolores e così lascerà Puente Viejo, mentre Maria saluterà Esperenza e Beltran che presto partiranno per andare nel collegio di Avila. Poco dopo Raimundo, non potendone più delle tensioni che si sono venute a creare, vorrà trovare una soluzione per risolvere la guerra tra sua moglie ed il clan Santacruz: si rivolgerà così ad Irene affinché lo aiuti a perseguire il suo scopo.

I due stipuleranno dunque un'alleanza e si metteranno subito all'opera per capire chi possa avere interesse a continuare questa guerra che non porta a nulla di buono. Raimundo e Irene discuteranno a lungo e noteranno che l'unico ad avere beneficiato dei contrasti è Fernando, il quale è riuscito a convincere Maria ad andare a vivere con lui. Negli stessi istanti, il Mesia darà l'impressione di star davvero nascondendo qualcosa e farà in modo che Maria sia sempre più isolata dai suoi affetti più cari.