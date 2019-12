La soap opera spagnola Il Segreto è seguita da numerosi telespettatori da più sei anni. La telenovela va solitamente in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 sulla quinta rete televisiva italiana. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio preannunciano sconvolgenti colpi di scena, a cominciare da Antolina.

Infatti, la donna morirà dopo una caduta da un'altezza elevata in seguito ad uno scontro con Isaac. A Puente Viejo, un altro personaggio perderà la vita, visto che Fernando ucciderà a sangue freddo Esteban Fraile.

I due tragici eventi avranno conseguenze devastanti nella soap.

Antolina perde la vita per una caduta

Durante una lite con Isaac, Antolina cadrà e morirà sul colpo. Solamente quando Matias racconterà agli abitanti di Puente Viejo quanto accaduto, l'uomo si renderà conto del triste avvenimento. Intanto, Fernando si sforzerà di rimediare al rapporto tempestoso tra Dori e Maria. Infatti, la prima crederà che la Castanero non si fidi di lei abbastanza e penserà di licenziarsi dal suo incarico lavorativo.

Fernando convincerà Maria a recarsi alla stazione per impedire all'infermiera di partire. Tuttavia, le espressioni enigmatiche di Dori faranno intendere ai telespettatori i loschi piani della giovane. In seguito, Prudencio accuserà l'Ortega di essere piuttosto infantile, visto che Matias ha scelto Lola come dipendente alla locanda. Nel frattempo, Francisca ed il Mesia penseranno all'attentato mortale per Adela e Maria Elena. I due crederanno Esteban Fraile innocente e aspetteranno che Carmelo faccia la prima mossa.

Isaac rimprovererà Elsa per non avergli detto nulla sul suo malessere. Così, chiederà aiuto al dottor Zabaleta. Il medico accetterà di visitare la fanciulla senza esitazioni. Intanto, una nuova terribile sventura si sta per abbattere sulla città iberica.

Fernando uccide Esteban con un colpo di arma da fuoco

Quando Fernando scoprirà che Francisca e Raimundo stanno tenendo d'occhio Esteban, l'uomo deciderà di raccontare tutto alla Montenegro. Infatti, comunicherà alla dark lady di Puente Viejo che è stato Carmelo ad ideare ed attuare l'attentato di qualche tempo prima. Allora, il Mesia spingerà Fraile a presentarsi armato in un incontro con Carmelo e inciterà il Leal a fare lo stesso.

Nella colluttazione, Carmelo verrà colpito da un proiettile da parte di Esteban. Prima che arrivino i soccorsi, Fernando ucciderà il Fraile a sangue freddo. Le indagini faranno finalmente chiarezza sulla questione. Verrà ritrovato una nota del defunto e le forze armate leggeranno che quest'ultimo si prende tutta la responsabilità dell'attentato.