Le vicende di Una vita continuano ad intrattenere sempre più italiani sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che Telmo Martinez chiederà consiglio a Fra Guillermo dopo aver capito che ama Lucia Alvarado. Il sacerdote, infatti, sarà indeciso se lasciare il sacerdozio, in quanto vuole salvare la donna che ama dalle grinfie di Samuel Alday.

Una Vita: Lucia decide di sposare Samuel

Le anticipazioni di Una Vita, andate in onda a gennaio 2019 in Spagna e nei primi mesi del 2020 su Canale 5 annunciano un nuovo colpo di scena nel triangolo amoroso che sta infiammando Acacias 38.

Telmo, infatti, avrà intenzione di lasciare gli abiti sacerdotali per salvare Lucia. Tutto inizierà nel momento in cui la cugina di Celia accetterà di sposare Samuel dopo aver preso le distanze dal sacerdote. Inoltre, l'Alvarado chiederà al suo promesso sposo di lasciare per sempre Acacias 38 una volta uniti in matrimonio. Una richiesta, che sarà presa con estrema felicità dall'Alday, il quale sarà sempre più vicino a mettere la mani sull'ingente patrimonio dei Marchesi di Valmez. A tal proposito, il fratello di Diego per far contenta la promessa sposa le chiederà di convolare a giuste nozze entro dieci giorni.

Telmo vuole abbandonare l'abito sacerdotale

Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, la notizia delle nozze tra Samuel e Lucia (Alba Gutierrez) arriverà alle orecchie di Telmo. Proprio quest'ultimo confesserà a Fra Guillermo tutte le malefatte che l'Alday ha messo in piedi pur di stare con la cugina di Celia. In questo modo, il mentore scoprirà che il suo assistito era stato accusato di aver abusato dell'Alvarado. Inoltre scoprirà che l'ex marito di Blanca aveva ucciso Joaquin per mettere le mani sulla fortuna dei Marchesi di Valmez. Fra Guillemo, a questo punto, capirà che Martinez si è innamorato della donna, tanto da suggerirgli di lasciare Acacias 38 per capire davvero se ha intenzione di abbandonare l'abito sacerdotale. Di conseguenza, la figura religiosa eseguirà il consiglio del suo mentore, tanto da partire per un breve viaggio, contravvenendo al parere di Ursula (Montserrat Alcoverro).

Ursula aggredisce verbalmente il mentore di Martinez

In particolare, Ursula accuserà il mentore di Martinez di aver messo il sacerdote sulla cattiva strada dopo aver spiato il loro discorso. Fabiana, presente alla discussione, crederà che la vecchia istitutrice sia tornata nuovamente cattiva, visto che aveva aggredito verbalmente il frate. Dall'altro canto, Samuel (Juan Gareda) si recherà dal Priore Espineira per obbligarlo a richiamare Telmo al suo posto, dopo aver scoperto che aveva parlato male di lui.