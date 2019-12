Continuano ad essere ricche di novità le trame della telenovela Una vita. Negli episodi che i fans iberici hanno seguito lo scorso aprile e che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche mese, per via della differenza temporale di messa in onda, ci sarà una nuova uscita di scena. A perdere la vita ma in un modo eroico sarà Samuel Alday (Juan Gareda) che chiuderà gli occhi per sempre dopo aver fatto da scudo con il proprio corpo alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Il figliastro di Ursula Dicenta morirà tragicamente in ospedale nel capitolo numero 996 a causa delle gravissime ferite riportate per mano del nemico Cristobal ma non prima di aver detto addio alla sua amata.

Arriva Cristobal, Samuel e Genoveva ricattati

Dopo il decesso di Trini, Celia e del crudele Eduardo, i telespettatori italiani assisteranno alla tragica fine di Samuel Alday. Nelle puntate già trasmesse in Spagna e che andranno in onda su Canale 5 nel 2020, il figliastro di Ursula farà ritorno ad Acacias 38 ma in una nuova veste dopo aver fatto il possibile per sposare Lucia Alvarado. A seguito di un salto temporale che rivoluzionerà le vicende della soap, il fratello di Diego avrà al suo fianco la moglie Genoveva Salmeron.

Quest’ultima purtroppo si ritroverà a fare i conti con il suo passato per aver lavorato in un postribolo in cui ha avuto modo di conoscere il suo sposo. Nel quartiere spagnolo metterà piede Cristobal, l’ex datore di lavoro della consorte di Samuel che pretenderà di ricevere un’ingente somma di denaro in cambio della libertà della donna. Il minore degli Alday, dopo aver fatto il possibile per sbarazzarsi del suo nuovo ricattatore, deciderà di fuggire con la sua amata.

La morte del minore degli Alday, la Salmeron si vuole vendicare

Proprio quando il minore degli Alday e la Salmeron saranno sul punto di abbandonare Acacias 38 per non essere riusciti a pagare il grosso riscatto, accadrà qualcosa di drammatico.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Una Vita

Per mettere in salvo la sua dolce metà il fratello di Diego riceverà un colpo di arma da fuoco in pieno petto. Ad attentare alla vita di Samuel e di Genoveva sarà proprio l’ex protettore di quest'ultima. Il figliastro della Dicenta, dopo aver subito una delicata operazione, esalerà l’ultimo respiro in ospedale tra le braccia della moglie. Prima di morire, però, il minore degli Alday, oltre a dichiarare tutto il suo amore alla sua dolce metà, farà scrivere dalla stessa una lettera di perdono al fratello Diego per quanto accaduto in passato.

Una volta rimasta vedova, la Salmeron si dirà disposta a farla pagare all’intero quartiere per il fatto di aver voltato le spalle a lei ed al suo defunto marito nel momento di difficoltà. Nel frattempo Cristobal, dopo aver ucciso Samuel, riuscirà a sfuggire dalle grinfie del commissario Mendez mentre tutti i vicini avranno i sensi di colpa per non aver fatto niente per aiutare la vittima. Infine Genoveva, ancora furiosa per aver perso il marito, stringerà una pericolosa alleanza con Ursula per vendicarsi.