La soap opera Una vita sta continuando a regalare molte emozioni agli spettatori di Canale 5, grazie ai suoi innumerevoli colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre dicembre, svelano che Celia nasconderà a Felipe che Lucia Alvarado ha passato la notte lontana da Acacias 38, mentre Ursula Dicenta minaccerà Samuel. Infine Raul incomincerà ad aver uno strano comportamento.

Espineira vuole lo scandalo

Nuovi colpi di scena accadranno la prossima settimana nella soap pomeridiana di Mediaset.

Le anticipazioni di Una Vita da domenica 15 a sabato 21 dicembre, rivelano che Espineira esigerà da Telmo che rispetti il loro accordo di far scoppiare uno scandalo su Lucia. Nel frattempo la frase che è stata scritta sulla vetrata della sartoria di Susana arriverà alle orecchie di tutti i paesani. Infatti, la Seler farà sapere a Rosina di aver intenzione di lasciare Acacias 38. Martinez e la Alvarado, dopo aver fatto costruire la struttura per gli sfollati dell'Hoyo, saranno molto amareggiati di non poter lavorare più insieme.

Samuel invita Lucia per un viaggio

Antonito penserà che Lolita si sia offesa, in quanto si è scordato del loro primo anniversario di fidanzamento. Samuel, al contrario, chiederà a Lucia se vuole recarsi con lui a Toledo, mentre Cesareo non sarà per niente felice della pubblicazione della sua primissima foto, scattata da Servante e Flora, visto che sarà raffigurato nelle ore di lavoro. Nello stesso momento, Liberto inizierà a nutrire dei sospetti sull'atteggiamento della Rubio e di Susana che seguiteranno nel raccontare bugie.

A proposito, Venancio verrà a conoscenza che la Seler è andata ad abitare nella casa degli Hidalgo dopo essere arrivato in paese. Infine, Palacios e la Casado prepareranno il giorno delle loro nozze, seppur dovranno affrontare delle difficoltà.

Ursula minaccia Samuel

Le trame di Una Vita in onda fino al 21 dicembre rivelano dunque che Cesareo avrà dei grossi guai sul lavoro per via della foto, scattata dalla Barbosa. Intanto Carmen verrà a sapere che Javier è scappato nuovamente dalla prigione. Per questo motivo, la Sanjurjo sceglierà di non far sapere nulla al figlio per non turbarlo.

Telmo e Alday, al contrario, avranno un duro diverbio in chiesa. A questo punto, Ursula cercherà di riportare la calma tra due nemici prima che la situazione degeneri ulteriormente. Successivamente, la Dicenta correrà nell'abitazione di Samuel per minacciarlo con un coltello. Nello stesso momento, Venancio otterrà l'incontro che aveva richiesto con la Seler e Rosina: qui l'uomo minaccerà le due donne di denunciarle per il decesso del modello, se non si decidono a pagare quanto reclamato dagli Escalona.

Felipe scopre che Celia gli ha mentito

Antonito confiderà a Martinez di stare terminando gli ultimi allestimenti del matrimonio con Lolita. In questa occasione il figlio di Ramon saprà che la sua fidanzata ha in mente di sposarsi a Cabrahigo, una scelta che susciterà dei fraintendimenti tra i due futuri sposi. In seguito, la Casado si mostrerà convinta della sua decisione di sposarsi nella città che desidera. Nel frattempo Lucia partirà con fratello di Diego e riacquisterà il Retablo di San Michele da un collezionista di Toledo, mentre Carmen si preoccuperà per lo strano comportamento di Raul, tanto da domandare a Cesareo di tenerlo d'occhio.

L'uomo, a quel punto, verrà a conoscenza che il giovane si è rivolto ad uno strozzino, mentre la Alvarado e Alday trascorreranno la notte lontani dal paese visto che la carrozza avrà alcuni problemi. In questa occasione, l'ex marito di Blanca cercherà di baciare la donna, ma lei si tirerà subito indietro. Per finire, l'avvocato scoprirà che Lucia non è rientrata a casa e che Celia gli ha mentito per coprire sua cugina, ragion per cui sarà molto arrabbiato con sua moglie.