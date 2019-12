Il prossimo 8 gennaio 2020 si accenderanno i riflettori sul Grande Fratello Vip 4. Nella puntata de Le Iene trasmessa ieri su Italia Uno, Wanda Nara e Pupo hanno annunciato a sorpresa il settimo inquilino che varcherà la porta della Casa più spiata d'Italia: stiamo parlando di Antonio Zequila. Per l'attore italiano non è la prima volta all'interno di un reality-show. Zequila in passato partecipò all'Isola dei Famosi ma diventò celebre per la furiosa litigata avvenuta a Domenica In con Adriano Pappalardo.

Il nome di Antonio Zequila si va ad aggiungere a quello di Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Per quanto riguarda i primi due vip, i nomi sono stati ufficializzati sulla pagina social ufficiale del Grande Fratello. Gli ultimi tre inquilini invece, sono stati annunciati a sorpresa dal conduttore di quest'edizione, Alfonso Signorini, durante la puntata di #cr4 La Repubblica delle Donne.

Da un paio di settimane a questa parte si vocifera anche della presenza nel cast di Paola Di Benedetto e del modello italiano Andrea Denver.

Per quanto riguarda gli inquilini provenienti dal mondo di Uomini e Donne, potrebbero esserci l'ex tronista Ivan Gonzalez e l'ex corteggiatore Andrea Del Corso. Chi invece potrebbe non varcare la porta rossa è Lorenzo Riccardi: l'ex tronista pare abbia intrapreso il ruolo di opinionista nel dating-show condotta da Maria De Filippi.

Loredana Lecciso smentisce la presenza al reality

Per quanto riguarda la presenza di Loredana Lecciso sembra che ci sia un vero e proprio giallo. La showgirl leccese pare sia corteggiata in modo spietato dal direttore di Chi.

Tuttavia la diretta interessata in una recente intervista ha smentito la sua presenza all'interno del GF Vip4: "Magari sarà per un'altra edizione." Nonostante l'ex compagna di Albano Carrisi abbia smentito i pettegolezzi, alcuni addetti ai lavori hanno mormorato che la trattativa sia ancora in corso.

Dunque, non è escluso alcun colpo di scena da qui all'ufficializzazione del cast completo.

Eliana Michelazzo punta il dito contro il GF

Mentre il cast del GF Vip4 prende forma, c'è anche chi ha espresso il proprio malcontento per essere stata scartata. Eliana Michelazzo dopo essere intervenuta ai microfoni de Il Punto, ha dato adito ad un vero e proprio sfogo. Nel programma condotto da Manila Gorio in onda su Antenna Sud, l’ex agente di Pamela Prati ha puntato il dito contro il reality-show: “Il Grande Fratello non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata da loro un invito per far conoscere a tutti la vera Eliana.”

La donna ha lamentato il fatto di non avere ricevuto la possibilità di mostrare al pubblico del piccolo schermo un lato di sé che nessuno conosce.