Appuntamento con le anticipazioni della soap Una vita, riguardanti in particolar modo ciò che accadrà nella puntata in onda domenica 15 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14.20, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Secondo gli spoiler, tutta Acacias sarà ancora in subbuglio a causa degli sfollati dell'Hoyo i quali, come sappiamo, sono stati accolti in parrocchia da padre Telmo. Proprio quest'ultimo si scontrerà violentemente con Samuel e, proprio in questa occasione, interverrà anche Ursula: la darklady sembrerà aver recuperato la memoria e minaccerà l'Alday. Antonito e Lolita intanto, fisseranno la data del matrimonio mentre per donna Susana non vi sarà pace a causa del ricatto orchestrato da Venancio.

Anticipazioni Una Vita: Ursula minaccia Samuel dopo che l'Alday si è scontrato con Telmo

Anche nel nuovo appuntamento della soap ambientata ad Acacias non mancheranno gli intrighi e i colpi di scena che riguarderanno in particolare il burrascoso rapporto tra padre Telmo e Samuel. I due arriveranno a scontarsi nuovamente e sarà proprio Ursula ad intervenire per separarli. La Dicenta, inoltre, sembrerà aver recuperato in parte la memoria e arriverà a minacciare l'Alday. Quest'ultimo, nel frattempo, avrà proposto a Lucia di partire con lui per un breve viaggio e, stando agli spoiler, la Alvarado accetterà.

Il priore Espineira invece, starà tramando contro Lucia per entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez e vorrà far scoppiare uno scandalo su Lucia e padre Telmo, in modo che la donna debba rifugiarsi in convento e rinunciare quindi alla sua fortuna.

Una vita, spoiler del 15 dicembre: Antonito e Lolita fissano la data delle nozze, Susana ha un malore

Stando a quanto riportano le anticipazioni sul nuovo appuntamento domenicale, finalmente Antonito e Lolita fisseranno la data del loro matrimonio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Mentre per i due si prospettano giorni felici, per donna Susana le cose non sembreranno andare per il meglio. La sarta, infatti, sarà sempre più tesa e preoccupata per le minacce e il ricatto ad opera di Venancio, soprattutto dopo la scritta offensiva apparsa sulla vetrina del suo negozio. Donna Susana, stremata dagli ultimi accadimenti, sarà decisa a vendere la sartoria e ad abbandonare per sempre Acacias e sarà in questo frangente che la donna avrà un malore.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Una vita in onda domenica 15 dicembre a partire dalle 14:20 su Canale 5, dove i fan potranno seguire tutte le vicende legate a padre Telmo, Lucia e Samuel.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.