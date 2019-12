Dopo lo "scoop" che ha lanciato la rivista "Chi" mercoledì scorso sul nuovo amore di Andrea Damante, in rete hanno cominciato a circolare inediti scatti del dj in compagnia di Claudia Coppola. Stando a quello che racconta il sito "Tabloit.it", l'ex tronista di Uomini e donne frequenterebbe la modella da circa tre settimane: la neo coppia è stata beccata dai paparazzi prima all'uscita di un noto ristorante di Milano e poi nei pressi di una discoteca dove il ragazzo era già stato avvistato con la ex Viviana Vizzini.

I retroscena sul nuovo amore di Damante

Andrea Damante sta provando a dimenticare Giulia De Lellis con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo: questo è quello che sostengono i principali settimanali di Gossip da quando "Chi" ha reso pubbliche le foto dei baci che i due giovani si sono scambiati in un locale milanese.

Stando alle nuove indiscrezioni che sono trapelate sulla nuova fiamma del bel dj, pare che la frequentazione con Claudia Coppola abbia cominciato a farsi seria circa tre settimane fa: la giovane, che ha un passato da modella, pare che oggi sia una studentessa di Giurisprudenza che non ambisca a sfondare né in tv, né sui social network (tanto che il suo profilo Instagram è privato e seguito da poche persone, tra le quali il "Dama").

Il sito di "Tabloit" ha pubblicato nuove foto della coppia, sorpresa dai paparazzi a Milano prima fuori da un famoso ristorante (dove il siciliano era già stato avvistato con l'ultima ex, Viviana Vizzini) e poi all'ingresso della discoteca Volt con due amici.

Pare che Andrea abbia intenzioni molto serie con Claudia: dopo aver vissuto molti flirt poco importanti da quando è stato lasciato da Giulia, si dice che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia finalmente deciso di riaprire il suo cuore all'amore.

La somiglianza con Giulia

Chi ha visto la nuova fiamma di Andrea Damante, non ha potuto non notare quanto, esattamente come molte altre, somigli a Giulia De Lellis. Non è la prima volta che i più attenti si accorgono delle caratteristiche fisiche che le ragazze con le quali si accompagna il dj ricordino tantissimo quelle della sua più famosa ex, l'infuencer romana appunto.

Fatta eccezione per Viviana Vizzini (che è alta e bionda), tutte le altre persone che il "Dama" ha frequentato negli ultimi mesi sono more, con i capelli lunghi, non molto alte e con i tratti del viso ben marcati.

Che l'ex tronista possa pensare ancora alla donna che ha scritto un libro sul loro tormentato amore e i tradimenti che ha subito, lo hanno sospettato in molti, soprattutto dopo aver visto la strana frecciatina che lui ha mandato alla ex tramite i social network. Non molti giorni fa, infatti, Andrea ha pubblicato su Instagram una foto nella quale riproduceva il gesto delle corna con le mani, ed ha scritto accanto "Le corna stanno bene su tutto" (titolo del romanzo dei record firmato da Giulia).