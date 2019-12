Le anticipazioni settimanali della soap ‘Beautiful’, riferite agli episodi in onda su Canale 5 da domenica 8 dicembre a sabato 14 dicembre, rendono noto che Liam e Hope dovranno affrontare la morte di Beth. Il dottor Reese spiegherà agli sfortunati genitori che la piccola non è sopravvissuta per le condizioni estreme in cui si è svolto il parto. Tuttavia, il medico pare nascondere un oscuro segreto, che darà il via ad una interessante storyline piuttosto lunga e complicata. In essa, verranno coinvolti anche altri personaggi tra cui Flo, Shauna, Zoe e Thomas.

Anticipazioni settimanali Beautiful dal 9 al 14 dicembre: Beth muore

Nelle puntate della soap opera trasmesse la settimana precedente, Hope è stata costretta a partire da sola per l'isola di Catalina. Convinta che a breve Liam la raggiungesse per una baby moon, si è invece trovata da sola ad affrontare un parto prematuro. Il ricovero nella clinica del dottor Reese si è rivelato rocambolesco, con la povera Logan in preda alle doglie, al buio per via di un salto della corrente dovuto alla tempesta.

Durante il parto, la ragazza perderà i sensi, stremata dalla fatica e dall'ansia. Al suo risveglio ci sarà Liam a darle conforto ma il dottor Reese avrà per loro una notizia tremenda: Beth è morta. I due chiederanno spiegazioni al medico, increduli. Reese però non saprà dare alcuna risposta, mostrandosi piuttosto imbarazzato.

La notizia della morte di Beth sconvolgerà Brooke e Ridge. Non è difficile immaginare che Reese sarà tempestato di domande da parte della famiglia di Hope e del marito. Come è possibile che sia potuto succedere se, fino a qualche giorno prima, le analisi di madre e figlia erano perfette? Il medico cercherà di sviare spiegando che, dopo il parto, sono insorte delle complicazioni impreviste.

I sensi di colpa di Reese

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Reese inizierà a comportarsi in modo strano. Il medico infatti, sembrerà essere afflitto da sensi di colpa per quanto accaduto alla sfortunata coppia. Il medico in realtà, è stato costretto a fare una scelta estrema per proteggere Zoe da un losco individuo che lo minaccia da tempo per via degli ingenti debiti contratti al gioco. Di cosa si tratterà?

Reese, pensando al bene di Zoe e alla sua incolumità, si vedrà costretto a portare avanti il suo folle piano, non avendo altre soluzioni ed essendo rimasto senza un soldo.

Intanto, Liam, Ridge e Brooke si stringeranno intorno ad Hope, distrutta dal dolore per la morte di Beth. Ma siamo proprio sicuri che le cose siano andate esattamente come raccontato da Reese? Interessanti dettagli sulla storyline emergeranno nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5.