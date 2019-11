Tante le novità nelle puntate spagnole di Una vita, la soap in onda su Canale 5 campionessa di ascolti. Le anticipazioni svelano che Lolita, dopo tanto tempo, scoprirà di essere incinta e confesserà il dolce segreto all'amica Fabiana. Nello stesso tempo, Felipe ritroverà il sorriso dopo la morte di Celia. L'avvocato infatti, si interesserà alla bella Genoveva, arrivata ad Acacias non senza oscuri retroscena nel suo misterioso passato.

Una vita anticipazioni: Lolita in dolce attesa

Nei prossimi episodi della soap iberica, Lolita e Liberto si riappacificheranno. Dopo aver annullato la promessa di matrimonio tra la Casado e Ceferino grazie al provvidenziale intervento di Trini, tutto sembrerà essere tornato alla normalità. Felipe avrà una bella notizia per Lolita: il suo fidanzato ha ritirato la denuncia per infedeltà ed è pronto a ricominciare con lei.

Nel frattempo, ci sarà un nuovo arrivo ad Acacias. Si tratta di Ledesma, che colpirà non poco Felicia. La donna incontrerà Emilio e lo pregherà di lasciare Cinta.

Inoltre, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Lolita darà una bellissima notizia alla sua amica Fabiana. Non solo ha patto pace con Liberto, ma aspetta un bambino da lui.

Felipe dimentica Celia con Genoveva

L'arrivo di Genoveva nel quartierino iberico non sarà scevro di guai e nuovi intrighi.

La donna catturerà l'attenzione dell'Alvarez-Hermoso che, giorno dopo giorno, inizierà a dimenticare la defunta moglie Celia. Nel mentre, Rosina e Ignacio stringeranno uno stretto rapporto, che farà infuriare Susana. La sarta crederà che tra i due ci sia qualcosa di più e sarà preoccupata per il matrimonio del nipote.

Marcia si sentirà male e verrà portata in soffitta, in modo da essere curata a dovere.

Felipe si preoccuperà per la sua sorte, andandola a trovare ogni mattina. Tuttavia, i pensieri dell'avvocato saranno tutti per Genoveva. Cinta ed Emilio continueranno a vedersi, nonostante i loro genitori non siano d'accordo. Nel frattempo, Ramon si interesserà della situazione economica dei vicini, abbastanza compromessa dopo alcuni affari finiti in fumo. Il Palacios concluderà un importante affare con la compagnia assicurativa La Tizona, riuscendo a mettere una pezza alle gravi perdite subite nelle ultime settimane.

Infine, le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Lolita, al settimo cielo, comunicherà al fidanzato Antonito di essere incinta. Il giovane non potrà credere di diventare padre e abbraccerà con le lacrime agli occhi la sua amata. La felice notizia farà presto il giro di tutta Acacias. Quanto durerà questo clima tranquillo? Senza dubbio pochissimo.