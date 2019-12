Le vicende di Una vita intrattengono i telespettatori da ormai molti anni sia in Italia che in Spagna. Le trame delle puntate spagnole in onda dal 23 al 27 dicembre su Antena 3, rivelano che Ursula Dicenta continuerà a minacciare Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salerno, che nel frattempo annunceranno ai vicini il loro fidanzamento. Bellita Dominguez, invece, rischierà di morire dopo essere stata avvelenata dalla sua amica Margarita.

Una Vita: Margarita avvelena Bellica

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre su Antena 3, rivelano che Emilio troverà Margarita mentre sta preparando un tè avvelenato per Bellita.

La donna, a questo punto, scapperà dall'abitazione, lasciando il veleno nella cucina dei Dominguez. Rosina, invece, si convincerà che suo marito la sta tradendo con Mate. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Rubio scoprirà che Liberto ha intenzione di aprire una galleria d'arte con la nipote di Armando. Allo stesso tempo, Ursula (Montserrat Alcoverro) confesserà a Genoveva che il marito della brasiliana è un impostore. Una rivelazione, che potrebbe portare Felipe (Marc Pajero) nuovamente tra le braccia dell'ex fidanzata, se la verità venisse a galla.

La salute della Dominguez peggiora

Tuttavia, la Salmeron dimostrerà di non credere alla versione della Dicenta su Santiago. A casa Dominguez, il medico cercherà un antidoto per guarire la povera Bellita, mentre Cinta ed Emilio avranno una conversazione su Margarita. Purtroppo, la salute della moglie di Jose peggiorerà sempre di più. Qui, il medico informerà la famiglia che la donna è stata avvelenata, tanto che tutti quanti cercheranno di trovare il colpevole.

Ursula minaccia Felipe e Genoveva

Gli spoiler di Una Vita, trasmessi a fine dicembre in Spagna e tra un anno su Canale 5, rivelano che Ursula terrorizzerà Felipe e Genoveva. A tal proposito, la vedova di Samuel ordinerà a Marcia di non avvicinarsi più all'avvocato. Inoltre, assegnerà a Velasco un compito misterioso. Jose, intanto, scoprirà che le polveri di Margarita sono velenose, mentre Bellita chiamerà a gran voce l'amica al suo fianco.

Allo stesso tempo, la Salmono annuncerà ai vicini di essersi fidanzata con l'Alvarez Hermoso. Inoltre, la donna preparerà un piano per liberarsi definitivamente della Dicenta. Dall'altro canto, la vecchia istitutrice all’oscuro di tutto minaccerà di gravi ritorsioni Santiago dopo aver scoperto che Andrade ha ricevuto un pestaggio in carcere. Infine, Jose troverà un antidoto per salvare la vita di Bellita. La madre di Cinta si salverà? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera non andrà in onda il 25 e 26 dicembre 2019 su Canale 5.