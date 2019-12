La puntata odierna di Uomini e donne Over, non smette di far discutere: la proposta che Riccardo Guarnieri ha fatto ad Ida Platano, ha fatto storcere il naso a molti, che l'hanno considerata avventata e soprattutto non sufficiente per risolvere i tanti problemi che i due hanno. Anche Tina Cipollari ha commentato in modo netto la richiesta del cavaliere: secondo l'opinionista, non basta sposarsi per far sì che le incomprensioni in una coppia cessino.

Riccardo si dichiara a Ida: molti telespettatori non approvano

Sono passate poche ore da quando su Canale 5 è andata in onda l'attesissima puntata del Trono Over in cui Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida Platano di sposarlo.

Tra i tantissimi commenti che sono stati scritti sui social network su questo spiazzante momento, spiccano sicuramente quelli di chi ha definito avventata la proposta del cavaliere.

Sebbene abbia colpito un po' tutti l'emozione con la quale il pugliese si è dichiarato alla sua amata ("Sei la donna della mia vita, perciò ti chiedo se vuoi sposarmi"), il parere che hanno espresso in migliaia è che è troppo presto per fare un passo così importante, soprattutto a fronte delle tantissime incomprensioni che hanno fatto litigare i due fino a pochi giorni fa.

A pensarla così è anche Tina Cipollari che, interpellata da Maria De Filippi sulla scena alla quale aveva appena assistito in studio, ha detto: "È stato sicuramente un gesto bello, ma non ci sono i presupposti per sposarsi".

La bionda opinionista di Uomini e Donne, dopo aver fatto gli auguri alla coppia qualora decidesse di fare davvero il grande passo, ha aggiunto: "Non credo molto nella loro storia e il matrimonio non risolve la situazione e le problematiche".

Nessuna novità sulla risposta di Ida

La proposta di nozze che Riccardo ha fatto ad Ida, non è stata emozionante come tanti si aspettavano: la dama, infatti, ha punzecchiato il compagno per tutto il tempo, anche mentre lui stava per regalarle l'anello di fidanzamento.

L'aggettivo che molti hanno dato al comportamento della Platano di oggi, è "glaciale": una donna che ha appena saputo dall'uomo che ama che presto potrebbero sposarsi, forse dovrebbe reagire con meno freddezza, lasciandosi andare alla gioia.

Il momento dedicato alla coppia durante la puntata di U&D del 4 dicembre, si è concluso con la richiesta di Maria De Filippi di fare un ballo per smorzare l'imbarazzo che si era venuto a creare: la dama, infatti, non si è sbilanciata neanche un po' sulla risposta che intende dare al cavaliere.

Soltanto sabato prossimo, quando ci sarà la nuova registrazione degli Over, si saprà come è andata a finire tra Ida e Riccardo: se lei ha accettato la proposta di matrimonio oppure se è rimasta ferma sulla sua iniziale intenzione di chiudere per sempre con lui.