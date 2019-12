Sorprese ed emozionanti incontri nel corso de La porta dei sogni, il nuovo programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Ieri sera, venerdì 20 dicembre, è stata trasmessa la prima puntata dello show che rievoca due trasmissioni di successo: C'è Posta per Te e Carramba che sorpresa. A stuzzicare l’interesse del pubblico, soprattutto sui social, la storia di Sofia Pappacena.

La salernitana ha raccontato la sua love story a distanza con Kartik, un giovane indiano conosciuto su Instagram. Tre anni di relazione online con scambi continui di messaggi in chat.

Nella circostanza, "zia Mara" ha colto l'occasione per rievocare il caso Prati con una battuta ironica: "Non è che siamo di fronte ad un altro caso Mark Caltagirone?". La giovane ha subito precisato di aver visto il fidanzato in videochiamata.

A differenza del personaggio immaginario che tanto ha fatto discutere, Kartik esiste e Sofia, grazie alla nuova trasmissione della Venier, ha potuto incontrarlo prima in India e poi negli studi de La Porta dei Sogni. "Questa ragazza è il mio mondo, voglio passare la mia vita con Sofia", ha dichiarato il giovane indiano dimostrando di avere intenzioni serie prima di lasciarsi andare ad un bacio passionale con la Pappacena.

Sofia a La Porta dei sogni dopo l'appello della sorella

Il crescente desiderio di Sofia di conoscere dal vivo il giovane indiano con il quale ha iniziato una relazione online ha spinto la sorella, Sonia, a scrivere a La Porta dei sogni. "Ogni giorno è con lo sguardo sognante rivolto al cellulare. Mara aiutami a realizzare quest'incontro", ha riferito la gemella. Appello al quale la conduttrice non è rimasta indifferente. Tre anni fa la Pappacena ha iniziato una relazione a distanza con un giovane indiano.

"Mi ha incuriosito molto, e nonostante non parlassi inglese e facessi fatica a tradurre, abbiamo iniziato a sentirci fino a quando non è nato un coinvolgimento vero e proprio. Alla fine è diventato il mio cucciolo", ha raccontato la giovane salernitana a Mara Venier. Sofia ha spiegato che il padre viveva con una certa preoccupazione questa relazione a distanza, mentre la madre non le ha creato mai problemi.

L'incontro con Kartik in India, il bacio passionale in studio

Con la "magia" del montaggio televisivo (la trasmissione è registrata) Sofia ha varcato La porta dei sogni e si è trovata in India, in uno scenario da favola, dove ha potuto finalmente abbracciare Kartik. Nell'occasione, la salernitana ha indossato un completo indiano. Un tenero incontro nel corso del quale i due giovani hanno parlato molto ma non hanno avuto alcun contatto fisico. "Avrei voluto baciarlo ma la timidezza mi ha frenato, poi lui mi ha spiegato che nel suo Paese è vietato baciarsi in pubblico e, per tale motivo, ci siamo dovuti contenere".

Le sorprese non sono finite qui per la Pappacena, con Mara Venier che ha subito precisato che in Italia non c'è questo divieto e ha invitato Kartik ad entrare in studio. Tra i due è scattato un bacio passionale sottolineato dall'applauso del pubblico.

L'indiano ha ribadito di avere intenzioni serie e di essersi innamorato dell'Italia. "Voglio studiare management e sposare Sofia", ha affermato il ragazzo per il lieto fine di una vicenda che ha appassionato i telespettatori in considerazione dei numerosi commenti pubblicati su Twitter e Facebook. Al termine della trasmissione, la Pappacena ha pubblicato un post sul profilo social attraverso il quale ha ringraziato la conduttrice del nuovo programma di Rai 1: "Ti voglio bene, grazie Mara".