Proseguono le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Le puntate che andranno in onda dal 9 al 13 dicembre si preannunciano ricche di colpi di scena. Diego Giordano continuerà ad appoggiare la proposta di Leone nonostante il parere contrario del fratello Patrizio. Raffaele si accorgerà del turbamento del ragazzo e cercherà di fare in modo che gli racconti la verità.

A sorpresa Diego vedrà Irene poco prima dell'udienza di patteggiamento e resterà particolarmente colpito da quest'incontro, cominciando a riflettere sulla sua posizione. Angela cercherà di convincere Clara a denunciare Alberto, mentre Serena comincerà ad avere delle difficoltà dopo l'apertura del suo Bed & Breakfast.

Patrizio sarà preoccupato per le scelte del fratello

Dopo un nuovo incontro con l'avvocato Leone, Patrizio si mostrerà molto preoccupato per la scelta fatta da Diego in merito al suo futuro. Michele e Silvia avranno problemi a rapportarsi con Otello soprattutto in seguito all'ennesimo litigio che l'uomo avrà con Teresa.

Andrea tornerà da Londra portando con sé un gravoso segreto che non riuscirà a svelare alla moglie. Nel frattempo, i lavori per l'apertura del nuovo Bed & Breakfast di Serena Cirillo proseguiranno senza sosta.

Otello sempre più in crisi con Teresa

Patrizio cercherà di comprendere quali sono stati i motivi che hanno spinto Diego a prendere la sua discutibile decisione, mentre Raffaele si accorgerà che i figli gli stanno nascondendo qualcosa. Andrea troverà finalmente il coraggio di rivelare ad Arianna quali sono i suoi progetti, ma la donna non reagirà affatto bene. I coniugi Saviani proveranno ad essere più accondiscendenti nei confronti di Otello, ma il suo umore risulterà sempre più difficile da gestire a causa della crisi con Teresa.

Roberto e Filippo si renderanno protagonisti di una nuova avventura legata alla passione per la fotografia, e decideranno di coinvolgere anche Serena.

Angela si attiverà per aiutare Clara

Angela, decisa ad aiutare Clara, prenderà un'iniziativa volta ad indurre la donna a rompere il silenzio e a denunciare Alberto. La data per l'udienza di patteggiamento si farà sempre più vicina e Raffaele si convincerà che Patrizio gli stia nascondendo qualcosa di molto importante. Il giovane Giordano riuscirà a non svelare al padre il suo segreto?

Alberto comincerà a sentirsi in pericolo, mentre la Poggi proseguirà nella sua opera di convincimento nei confronti di Clara affinché quereli l'uomo. Intanto per Diego arriverà il giorno dell'udienza, e il giovane si dimostrerà ormai deciso a lasciarsi tutto alle spalle, almeno fino a quando un incontro inaspettato non comincerà ad instillare dei dubbi nella sua mente. Serena dovrà fare i conti con le sue prime difficoltà da imprenditrice, poiché al B&B giungeranno poche prenotazioni.

Dopo aver parlato con Irene, la madre del ragazzo assassinato anni addietro sotto gli occhi di Rita, Diego si mostrerà visibilmente scosso.

Clara, profondamente indecisa in merito alla denuncia da sporgere nei confronti di Palladini, sarà nuovamente vittima dell'arroganza dell'uomo.