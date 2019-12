Nella puntata di mercoledì 18 dicembre de La Repubblica delle Donne, programma condotto da Piero Chiambretti e in onda in prima serata su Rete 4, Vittorio Feltri si è lasciato sfuggire qualche scottante rivelazione. Il giornalista, infatti, ha confessato apertamente di aver avuto qualche scappatella dalla vita coniugale con sua moglie, Enoe Bonfanti. Una rivelazione, quella di Feltri, che ha lasciato di stucco il conduttore dello show e il pubblico in studio. A quanto pare, però, il direttore di Libero non ha mai avuto timore di fare qualche affermazione scomoda sul concetto di fedeltà nella coppia.

Secondo Feltri, infatti, la fedeltà "è una virtù che possiedono solo i cani".

Feltri, il tradimento nei confronti di sua moglie Enoe

Ieri, Piero Chiambretti ha accolto Vittorio Feltri nello studio de La Repubblica delle Donne. Il conduttore, ha chiesto al suo ospite: "Secondo un sondaggio 7 italiani su 10 aspettano la notte di Natale per tradire la propria moglie o il proprio marito. Lei tradisce a Natale?". La risposta di Feltri è stata piuttosto schietta: "Non tradisco neanche mia moglie, figuriamoci se tradisco il Natale.

Io ho un bellissimo rapporto di cinquantun anni con mia moglie, ma qualche volta ho diversificato. Io non ho tradito perché il termine tradimento evoca un coltello piantato tra le scapole e questo non lo farei mai. C'è stata qualche scappatella, una diversificazione". A quanto pare, la dichiarazione di Feltri sul tradimento nei confronti della moglie Enoe, potrebbe destare un po' di discussione nei prossimi giorni. Insomma, del resto si sa che a Feltri piace creare un po' di scompiglio nel bene o nel male, purché se ne parli.

Vittorio Feltri sul presunto divorzio di Carlo e Camilla: 'Era ora'

Nel corso della puntata di ieri de La Repubblica delle Donne, si è discusso a anche dell'argomento scattante dei divorzi, tra cui quello tra Carlo d'Inghilterra e Camilla Parker Bowles. Piero Chiambretti ha chiesto a Vittorio Feltri: "Camilla avrebbe chiesto il divorzio al principe.

Quindi, se dopo Romina e Albano cade anche questa coppia, è la fine o no?". Il giornalista bergamasco ha replicato con un secco: "Era ora!". Chiambretti ha poi dichiarato tra lo stupore: "Come era ora? Sono stati insieme prima, durante e dopo quasi quarant'anni!" Feltri ha continuato a ribattere: "Eh ma che p*** quarant'anni insieme e poi con Camilla...". Dopodiché, il padrone di casa ha aggiunto: "Sì, ma diciamo che tutte le donne sono belle perché sennò qui succede il finimondo. Comunque, la bellezza è negli occhi di chi guarda". Infine, Feltri ha voluto concludere con un'ennesima provocazione sarcastica: "Sì, tutte le donne sono belle e soprattutto quelle degli altri".