Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare di un presunto tradimento di Ignazio Moser ai danni di Cecilia Rodriguez. In seguito ai numerosi pettegolezzi sul suo conto, il diretto interessato è intervenuto prontamente per smentire ogni rumors.

Nella giornata di ieri sul settimanale Oggi è apparsa una notizia che parlava del bel trentino. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, Alberto Dandolo ha scritto. "Gira voce che il simpatico Ignazio Moser, complice qualche bicchiere di troppo, abbia corteggiato una bellissima quarantenne assai nota nei salotti della Milano bene".

Il giornalista poi ha proseguito con il suo racconto, parlando di un incontro più ravvicinato tra l'ex gieffino e la 40enne. I due infatti, si sarebbe trovati nello stesso ristorante a pranzo, ma in tavoli separati. Addirittura quando la donna si sarebbe diretta verso il bagno, Moser l'avrebbe seguita. Infine, sul giornale Dandolo spiega che il fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe ricevuto un sonoro due di picche dalla donna.

Ignazio Moser nega di aver tradito Cecilia

Di fronte ad una accusa di presunto tradimento ai danni della sua fidanzata, il diretto interessato è intervenuto subito per mettere a tacere ogni pettegolezzo sul suo conto.

Tramite una Instagram Stories, Ignazio Moser ha utilizzato delle parole tutt'altro che carine verso chi ha messo in giro la voce di rumors: "Se non sapete cosa scrivere, lasciate che lo faccia chi ha qualcosa di interessante e soprattutto vero da raccontare".

La notizia questa mattina è stata tratta anche durante la seconda parte di Mattino 5. La stessa Federica Panicucci ha spezzato una lancia in favore del trentino, spiegando che in quel locale il bagno degli uomini e quello delle donne è molto vicino.

Si sono schierati dalla parte del modello, anche la maggior parte del parterre di ospite. In particolare il paparazzo Maurizio Sorgè, ha dichiarato che nessuno è così ingenuo da seguire una donna nel bagno di un noto ristorante.

Ignazio e Cecilia: Natale in Argentina

Al di là delle voci di Gossip, la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prosegue a gonfie vele.

In una recente intervista fornita da entrambi gli ex gieffini, i due hanno ammesso che non trascorreranno le vacanze di Natale a Trento, come da qualche anno a qesta parte: "Voleremo in Argentina.

La al caldo daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia".

Il bel trentino ha confessato di non avere paura del futuro da quando ha Cechu al suo fianco. D'altro canto la sorellina di Belen, ha dichiarato che con Ignazio si sente una persona felice e completa. A questo punto non è escluso che la coppia quando torni dal paese della modella, non sia in attesa di un bebè.