Dopo la messa in onda dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne, continua la bufera intorno a Juan Luis il quale, dopo essere stato accusato da più parti di aver ingannato Gemma, ha abbandonato il programma di Maria De Filippi, lasciando la Galgani in lacrime. A distanza di poche ore, in molti hanno visitato il profilo Facebook della sorella di Armando, Tina Incarnato, visionando i commenti postati da Juan Luis e dai quali si evince come il cavaliere abbia manifestato il suo interesse per la 44enne napoletana ben prima di conoscere Gemma.

Juan Luis nella bufera: accusato di aver preso in giro Gemma

Clamorosi colpi di scena hanno tenuto incollati i telespettatori di Canale 5 lo scorso 20 dicembre, dove si è visto l'epilogo della conoscenza tra Gemma e Juan Luis Ciano. Quest'ultimo è stato smascherato da Armando, il quale ha portato le prove del suo interesse verso la sorella Tina, una conoscenza che risalirebbe addirittura al mese di agosto. L'uomo, nonostante abbia tentato di giustificarsi, non è riuscito a convincere nessuno, né tanto meno Gemma la quale, esasperata dalla situazione, si è rifugiata dietro le quinte del programma.

In molti, sia in studio che a casa, hanno cominciato a dubitare delle parole del cavaliere, convinti che Ciano abbia finto un interesse verso la dama torinese solo per acquisire visibilità. Il fatto che l'uomo abbia poi abbandonato Gemma e il programma senza salutare nessuno, fa pensare che i numerosi detrattori di Juan Luis avessero ragione.

U&D, spuntano le chat tra Juan Luis e Tina Incarnato: 'Sogno proibito'

A poche ore dalla messa in onda della puntata e dell'addio di Juan Luis a Gemma e a Uomini e donne, in molti hanno visionato su Facebook, le chat avvenute con la sorella di Armando. Da quanto si legge, il cavaliere sembra molto attratto da Tina Incarnato che, ricordiamo, oltre ad essere la sorella di Armando, è una giovane mamma, che ha anche conquistato il titolo di Miss Mamma 2020 per la Campania ad inizio dicembre.

Dalle conversazioni che si possono visualizzare sul profilo social della Incarnato, si intuisce come Juan Luis stia corteggiando la donna già da parecchi mesi. In particolare, colpiscono alcuni commenti dell'uomo a delle immagini di Tina, dove Ciano la elogia con frasi del tipo: 'sogno proibito' oppure 'sei splendida'. Oltre a ciò, sempre sui social, alcuni amici dell'ex corteggiatore hanno ammesso che l'uomo sia giunto in trasmissione solo per acquisire popolarità, dando dunque credito al pensiero di Armando e degli altri protagonisti del parterre del Trono Over.

In attesa dell prossima registrazione di Uomini e donne ricordiamo che, il dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 7 gennaio.