Aida Nizar poteva movimentare la quarta edizione del Grande Fratello Vip e invece non ci sarà. A rivelarlo è stata proprio lei stessa con un post pubblicato su Instagram, nel quale ha fatto ben intendere che non parteciperà più a nessun tipo reality show. Il motivo sembrerebbe legato al cachet proposto che non sarebbe all'altezza delle sue pretese.

Grande Fratello Vip, il post di Aida sui reality

Giovedì 3 gennaio, Aida Nizar ha voluto spiegare i veri motivi per cui non sarà presente all'interno del cast del Grande Fratello Vip 4: "Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi.

Adorate la vostra vita! La mia perla di saggezza di oggi: accontentarsi non è vivere". Stando a tali dichiarazioni, pare quasi che la Nizar abbia rifiutato la proposta della redazione del GF Vip 4 di entrare nella casa più spiata d'Italia perché il compenso che le hanno proposto era troppo basso. Sarà stato davvero così? Sicuramente, la faccenda non è terminata qui, dato che Aida è una persona piuttosto schietta che non ha il timore di raccontare come sono andate realmente le cose. Bisogna aggiungere che Aida avrebbe consentito di aizzare grandi polemiche e liti che avrebbero fatto discutere il pubblico italiano, considerando le personalità di alcuni concorrenti del reality di Canale 5.

Anche Fernanda Lessa entra nel cast del reality di Canale 5

Al cast del Grande Fratello Vip 2020 si è aggiunta anche Fernanda Lessa, l'ex modella brasiliana che ha già partecipato all'Isola dei Famosi nel 2006 e a Ciao Darwin 8. Oltre a Fernanda, Tv Blog ha anticipato che potrebbero esserci anche quattro ex concorrenti della versione classica del GF, tra cui Sergio Volpini, noto anche come L'ottusangolo, Salvo Veneziano, Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia. Alfonso Signorini, però, non ha ancora confermato l'esistenza di una tale operazione nostalgia. Quindi, i concorrenti ufficiali svelati finora sono Lucia Nunez, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Antonella Elia, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Rita Rusic, Michele Cocuzza, Pago, Barbara Alberti, Clizia Incorvaia, Andrea Denver e la sopracitata Fernanda Lessa.

Il reality show di Canale 5 partirà mercoledì 8 gennaio, ma già dalla prossima settimana verrà spostato al lunedì. A quanto pare, Mediaset avrebbe intenzione di creare un doppio appuntamento con il GF Vip 4: il programma targato Endemol Shine, infatti, potrebbe andare in onda anche di venerdì, entrando in competizione con lo show condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato.Tale indiscrezione non è stata ancora confermata, ma con molta probabilità dipenderà dagli ascolti ottenuti.