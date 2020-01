Nuovo botta e risposta social senza esclusioni di colpi tra Eleonora Rocchini e Dalila Branzani. Tutto è partito da una Stories dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha annunciato che presto farà chiarezza sulla fine della love story con Oscar ed è tornata sulla relazione con Nunzio Moccia. “Non ho rubato il fidanzato a nessuno” - ha spiegato la fiorentina che ha affermato di non aver gestito bene la situazione e che avrebbe dovuto subito far chiarezza con Dalila. “In ogni caso quando mi sono resa conto che provavo qualcosa per Nunzio, lei era fidanzata con Christian che è anche un mio caro amico”.

La Rocchini ha poi fatto chiarezza sulla sua posizione sentimentale dopo la rottura con Moccia. “Non ci siamo sentiti per due mesi e poi ci siamo rivisti di recente a Napoli e ci siamo riavvicinati”.

Le parole di Eleonora non hanno lasciato indifferente la sorella di Branzani che ha replicato stizzita via Stories sottolineando di aver preso anche alcuni appunti per non tralasciare nessun dettaglio. “Non ho mai detto che mi hai rubato il fidanzato ma per quello che mi hai fatto alle spalle non ti fai un po’ schifo?

Quando sono tornata dall’ospedale sono arrivata a picchiarmi da sola perché ero devastata dalle cose che avevo appreso e per essere stata tradita da te”.

Sono volati gli stracci tra Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar. Via Stories la ventiquattrenne fiorentina ha voluto chiarire il suo rapporto con Nunzio Moccia dopo alcuni rumors circolati nelle ultime ore. Dopo aver precisato di non aver rubato il fidanzato a Dalila Branzani, l'ex corteggiatrice ha precisato di essersi riavvicinata a Nunzio dopo che avevano deciso di chiudere la loro love story iniziata in estate durante una vacanza ad Ibiza. Al termine dell’intervento social la Rocchini ha precisato che nei prossimi giorni tornerà a parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Presto dirò la verità”.

Le dichiarazioni di Eleonora hanno fatto il giro del web ed hanno provocato la reazione rabbiosa della sorella di Oscar: “Fai pace con il cervello, non dici una verità da agosto” - ha spiegato la napoletana che più volte ha riferito che riteneva la ventiquattrenne una di famiglia e che spesso per difenderla era andata contro il fratello.

Dal bacio della Rocchini a Daff all'incidente: 'Volevi andare a ballare per star vicina a Nunzio'

Dalila ha ripercorso, appunti alla mano, quanto accaduto da agosto in poi. “Ci vuole un po’ di buon senso ed avresti potuto dirci tranquillamente che ti eri innamorata di un’altra persona ringraziando per quello che avevamo fatto per te” - ha riferito la Branzani che ha accusato Eleonora Rocchini di aver agito come una ladra. Alla napoletana non è piaciuto il modo con il quale la ventiquattrenne ha gestito la relazione con Nunzio, l’ex fidanzato.

“Il problema non è che stai con lui ma che non mi hai detto la verità”. Dalla vacanza ad Ibiza al rientro con l’incidente che ha costretto Dalila ad una lunga degenza. “Quella sera non dovevo neanche esserci ma tu volevi andare a ballare per gelosia e per controllare Nunzio” - ha ricordato la Branzani che ha precisato di aver portato il busto per cento giorni e di essere stata costretta a ricorrere alla morfina per il dolore provato.

“Eri con Nunzio mentre io mi preoccupavo per te e mi asportavano sangue dal polmone”. La Branzani ha parlato dei tradimenti dell’ex amica rimarcando di aver saputo che con Luca Daff c’era stata un bacio dopo il riavvicinamento con Oscar.

Un fiume in piena fino a richiamare gli avvistamenti con Moccia durante il Capodanno e di chiedere alla fiorentina di non far più riferimento alla sua famiglia.