I comportamenti che assume Gemma Galgani a Uomini e donne non smettono di far discutere: a chi la apprezza per la sua sincerità, si contrappone chi la considera troppo "zerbino" nei confronti dei signori che frequenta. Di quest'ultimo parere è anche Aida Nizar che, interpellata dai suoi follower di Instagram su questo argomento, non ha risparmiato alla dama del Trono Over aspre critiche e commenti pungenti.

Aida 'stronca' Gemma: 'C'è una donna come questa?'

La presenza più che decennale di Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne Over inizia a far storcere il naso ad alcuni: il pensiero che sposano dei telespettatori è che la vera ambizione della dama non sia quella trovare l'anima gemella, ma quella di aumentare la sua popolarità restando a lungo davanti alle telecamere.

A criticare la torinese e il suo atteggiamento troppo remissivo, è stata anche una donna che l'anno scorso ha preso parte ad alcuni reality sia in Italia che all'estero: lei è Aida Nizar, spumeggiante spagnola che ha fatto parlare di sé per la breve ma intensa apparizione in un'edizione del Grande Fratello Nip.

Interpellata dai fan di Instagram sul personaggio che Gemma si è costruita negli anni e sulla sua recente frequentazione con Juan Luis Ciano (finita meno di una settimana fa a causa dello scarso trasporto fisico ed emotivo di lui) l'opinionista, senza peli sulla lingua, ha detto: "Mamma mia, mi vergogno per lei.

Ma c'è davvero una donna come lei?".

Aida, in particolare, sembra non apprezzare le continue richieste di baci che la Galgani ha fatto al cavaliere durante la loro conoscenza: "Maria De Filippi come può permettere questo?".

Prima di concludere il suo sfogo, la Nizar ha speso tenere parole per Juan: "Poverino lui, come si può permettere questa denigrazione".

Maurizio Costanzo dalla parte di Gemma

Se Aida Nizar non apprezza il comportamenti della Galgani a Uomini e Donne, Maurizio Costanzo non è dello stesso parere. Interpellato da una lettrice nella rubrica che tiene per una rivista di Gossip sulla protagonista assoluta del Trono Over, il presentatore ha detto: "Le lacrime di Gemma fanno audience. Lei è un volto del programma da tanti anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace".

A chi si lamenta dell'eccessivo spazio che è concesso alla torinese nel dating-show ogni settimana, il marito di Maria De Filippi ha fatto sapere: "Se lei non piace, si può sempre cambiare canale".

La dama, dunque, continua a dividere i telespettatori: da un lato c'è chi non sopporta più i suoi pianti e le sfortune amorose nelle quali incappa da oltre 10 anni, dall'altro chi fa il tifo per lei affinché incontri finalmente la sua anima gemella.