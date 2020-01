Aristide Malnati è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip 4. La conferma è giunta dalla pagina Instagram ufficiale del reality show, che sta rivelando il cast giorno per giorno in attesa del debutto su Canale 5 previsto per mercoledì 8 gennaio. L'egittologo e giornalista classe 1969 ha partecipato all'undicesima edizione de L'Isola dei famosi, caratterizzata dalla presenza di Simona Ventura che, da ex presentatrice del programma, si calò nel ruolo di concorrente. Inoltre, Malnati è ricordato per aver scatenato un'accesa polemica per alcune sue dichiarazioni molto forti contro Giulia De Lellis.

A puntualizzarlo è stato qualche utente di Twitter che si è scagliato contro Aristide con commenti piuttosto duri.

Aristide Malnati al GF Vip, i fan della De Lellis non approvano

Oggi, giovedì 2 gennaio, è nata una polemica sulla partecipazione di Aristide Malnati al GF Vip 4. A scatenarla, sono stati proprio i fan di Giulia De Lellis che non hanno digerito le parole offensive del giornalista nei confronti della loro beniamina. Qualcuno di loro, infatti, ha ricordato lo scivolone dell'egittologo risalente al 2017: "Aristide io non dimentico quando hai dato della 'feccia umana' a Giulia De Lellis".

Poi, qualche utente di Twitter si è chiesto per quale motivo la redazione del reality show di Canale 5 abbia puntato proprio su Aristide: "Aristide Malnati era stato già inutile all'Isola, perché piazzarlo pure qui?". Qualcuno ha poi sospettato che, dietro alla decisione di inserire Malnati nel cast del Grande Fratello Vip, ci fosse proprio lo zampino di Alfonso Signorini, suo amico di lunga data. Infatti, l'amicizia tra Signorini e Malnati è nata proprio tra i banchi del Liceo Classico Omero di Milano. In occasione della partecipazione di Aristide a L'Isola dei famosi, il direttore di Chi disse: "E' un portatore sano di cultura, l'unico in grado di distinguere un dialogo tra Socrate da un fondo di Sofri". Insomma, a quanto pare, che piaccia o no, Aristide sarà un personaggio fuori dagli schemi che darà del filo da torcere agli altri concorrenti del cast del programma.

Chi è Aristide Malnati

Aristide Malnati è un egittologo di fama mondiale, grazie soprattutto a una sua scoperta e traduzione inerente a un papiro egizio che trattava di Socrate. Tale spedizione si è rivelata la sua fortuna, dato che molte televisioni internazionali lo hanno intervistato per raccontare la sua avventura. Il percorso sembrava tutto in discesa ma, purtroppo, un suo collega si sarebbe intromesso a tal punto da mettere a rischio la pubblicazione di alcuni suoi libri.

Da qui l'ingaggio per alcuni progetti sempre relativi alla storia dell'antichità. Tra i suoi lavori più noti, lo studio di un frammento rinvenuto nel Mar Morto che gli ha consentito di fare una retrodatazione del Vangelo di Marco. Inoltre, Malnati ha lavorato come giornalista per la rivista Chi, nella quale ha curato la rubrica Cicli e Ricicli: uno spazio del tutto innovativo nel quale il papirologo metteva a confronto i vip del mondo contemporaneo con i personaggi storici dell'antica Grecia. Per quanto riguarda le sue esperienze televisive, Aristide è apparso come opinionista a Pomeriggio 5 e Grand Hotel Chiambretti.